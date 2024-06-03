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"Сбер" отменил суточный лимит для бесплатных переводов по СБП

"Сбер" отменил суточный лимит для бесплатных переводов по СБП - 03.06.2024, ПРАЙМ

"Сбер" отменил суточный лимит для бесплатных переводов по СБП

Сбербанк увеличил суточный лимит до 30 миллионов рублей при бесплатных переводах через Систему быстрых платежей (СБП) на свои счета в других банках, сообщили... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:36+0300

2024-06-03T15:36+0300

2024-06-03T15:36+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Сбербанк увеличил суточный лимит до 30 миллионов рублей при бесплатных переводах через Систему быстрых платежей (СБП) на свои счета в других банках, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации. "С 1 июня были внесены поправки в Сбербанке, согласно которым суточный лимит увеличивается до 30 миллионов рублей... Главное условие, чтобы номера телефонов были подключены одинаковые со стороны Сбербанка и со стороны другого банка", - ответил он на соответствующий вопрос. Банк России ранее в мае заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц и рекомендовал кредитным организациям в кратчайшие сроки выполнить эти условия. В конце мая банк сообщил, что отменил условие подтверждать с помощью биометрии увеличение суточного лимита при бесплатных переводах по реквизитам счета онлайн на свои счета в пределах 30 миллионов рублей, но при этом в банке действовал суточный лимит в 1 миллион рублей при переводах через СБП. Нормы закона, которые позволили россиянам переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии, начали действовать с 1 мая. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через СБП.

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