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"Делали так неоднократно". Песков ответил на подготовку Киевом провокации
"Делали так неоднократно". Песков ответил на подготовку Киевом провокации - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Делали так неоднократно". Песков ответил на подготовку Киевом провокации
Киев не раз предпринимал попытки инсценировать гибель мирных жителей. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:41+0300
2024-06-03T12:41+0300
2024-06-03T12:43+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Киев не раз предпринимал попытки инсценировать гибель мирных жителей. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Киевский режим неоднократно это уже делал", — сказал он.Пресс-секретарь президента добавил, что это делается с целью обвинить Россию в гибели мирных жителей. Кроме того, это вопрос для российских спецслужб и военных, которые проводят специальную военную операцию.Кроме того, украинская сторона часто прибегает к дезинформации. Так, Киеву уже удалось инсценировать события в Буче, что оказалось ложью, отметил Песков.Представители пророссийского подполья в Херсоне ранее сообщили о прибытии группы кинематографистов и военных корреспондентов из Киева для инсценировки гибели мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города, приписывая ее ударам российской армии.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
"Делали так неоднократно". Песков ответил на подготовку Киевом провокации
Песков о подготовке Киевом инсценировки гибели мирных жителей: они неоднократно делали это
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Киев не раз предпринимал попытки инсценировать гибель мирных жителей. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Киевский режим неоднократно это уже делал", — сказал он.
Пресс-секретарь президента добавил, что это делается с целью обвинить Россию в гибели мирных жителей. Кроме того, это вопрос для российских спецслужб и военных, которые проводят специальную военную операцию.
Кроме того, украинская сторона часто прибегает к дезинформации. Так, Киеву уже удалось инсценировать события в Буче, что оказалось ложью, отметил Песков.
Представители пророссийского подполья в Херсоне ранее сообщили о прибытии группы кинематографистов и военных корреспондентов из Киева для инсценировки гибели мирных жителей в медицинских, образовательных и других социальных учреждениях города, приписывая ее ударам российской армии.
НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков