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Аналитики отметили рост спроса на отели в Санкт-Петербурге в период ПМЭФ

Аналитики отметили рост спроса на отели в Санкт-Петербурге в период ПМЭФ - 03.06.2024, ПРАЙМ

Аналитики отметили рост спроса на отели в Санкт-Петербурге в период ПМЭФ

Спрос на бронирование отелей на период проведения в этом году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вырос на 32%, относительно 2023 года и... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:15+0300

2024-06-03T09:15+0300

2024-06-03T09:15+0300

экономика

пмэф-2024

санкт-петербург

бронирование отелей

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Спрос на бронирование отелей на период проведения в этом году Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вырос на 32%, относительно 2023 года и возросла доля бронирования отелей категории "четыре" и "пять" звезд - до 23%, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Яндекс Путешествий". "По сравнению с 2023 годом, спрос на бронирование отелей в период проведения форума вырос на 32%... Выросла доля бронирования отелей более высоких категорий – четырех и пятизвездочных, если в 2022 году и 2023 годах их доля составляла 16% от всех размещений, то в 2024 года доля таких бронирований составляет уже 23%", - сообщили в компании. Для оценки периодов спроса на бронирование отелей брали данные за 2024 год с 4-9 июня, 2023 год 13-18 июня и за 2022 год с 14-19 июня. По словам аналитиков, средняя стоимость одной ночи в 2023 году в отеле в Санкт-Петербурге составляла 7,1 тысячи рублей, а по подсчетам на 2024 год - 8,8 тысячи. По сравнению с 2023 годом изменилась средняя стоимость билета на поезд в период ПМЭФ из Москвы в Санкт-Петербург - она составляет 3,9 тысячи рублей (+20%). В список популярных городов, откуда едут на поезде, вошли также Псков, билет оттуда будет стоить 1,1 тысячу рублей, Ростов-на-Дону - 6,3 тысячи, Воронеж - 4 тысячи, Нижний Новгород - 3,7 тысячи, Тверь - 3,1 тысячи, Краснодар - 7,6 тысячи, Петрозаводск - 2,1 тысячи, Тула - 3,6 тысячи, а билет из Рязани обойдется в 3,7 тысячи рублей. По данным сервиса, спрос на авиабилеты остался на уровне прошлого года. Так, средняя стоимость авиабилета в Санкт-Петербург из других регионов России практически не поменялась, в 2023 году она составляла 11,7 тысяч рублей, а в 2024 году – 11,9 тысячи. В топ-10 городов, из которых добираются на самолете, вошла Москва - средняя стоимость билетов в две стороны из столицы составит 8 тысяч, из Казани билет будет стоить - 11,3 тысяч, из Нижнего Новгорода - 15,7 тысяч, а билет из Тюмени до Санкт-Петербурга можно приобрести за 10,3 тысяч. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.

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пмэф-2024, санкт-петербург, бронирование отелей