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Польские фермеры возобновили протест против украинских товаров

Польские фермеры возобновили протест против украинских товаров - 03.06.2024, ПРАЙМ

Польские фермеры возобновили протест против украинских товаров

Польские фермеры заблокировали очередную дорогу в знак протеста против ввоза украинского продовольствия, сообщает радиостанция RMF FM. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T14:56+0300

2024-06-03T14:56+0300

2024-06-03T14:56+0300

польша

украина

протесты фермеров

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ВАРШАВА, 3 июн - ПРАЙМ. Польские фермеры заблокировали очередную дорогу в знак протеста против ввоза украинского продовольствия, сообщает радиостанция RMF FM. "Фермеры перекрыли национальную дорогу DK 77 в Дуньковичках недалеко от Пшемысля. Акция протеста продлится до 30 июня", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение транспортных средств полностью заблокировано. Полиция Подкарпатского воеводства сообщила, что для легковых автомобилей, желающих въехать или выехать из Пшемсля, был организован объезд. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих - прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый "зеленый курс"), которые предполагают достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

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польша

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польша, украина, протесты фермеров