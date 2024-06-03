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Сенат Швейцарии отклонил выделение Украине 5,6 миллиарда рублей

Сенат Швейцарии отклонил выделение Украине 5,6 миллиарда рублей - 03.06.2024, ПРАЙМ

Сенат Швейцарии отклонил выделение Украине 5,6 миллиарда рублей

Сенат Швейцарии отклонил выделение 5,6 миллиарда долларов Украине и 11,1 миллиарда долларов на нужды армии, указывается в опубликованном заявлении на сайте... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T20:24+0300

2024-06-03T20:24+0300

2024-06-03T20:24+0300

политика

швейцария

помощь украине

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ЖЕНЕВА, 3 июн — ПРАЙМ. Сенат Швейцарии отклонил выделение 5,6 миллиарда долларов Украине и 11,1 миллиарда долларов на нужды армии, указывается в опубликованном заявлении на сайте парламента страны. "Совет кантонов (Сенат - ред.) в понедельник 3 июня 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. Армия должна была получить еще 10 миллиардов франков (около 11,1 миллиарда долларов - ред.) до 2030 года, а Украина - 5 миллиардов (около 5,6 миллиарда долларов - ред.), в порядке исключения", — сообщается в публикации. Причиной отказа заключается в том, что расходы на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные расходы.В апреле правительство Швейцарии заявило, что хочет к 2036 году выделить 5,5 миллиарда долларов на поддержку восстановления Украины, 1,66 миллиарда долларов должно быть выделено к 2028 году. Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским антироссийским санкциям с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов).

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швейцария, помощь украине