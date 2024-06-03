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Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тыс квадратов

Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тыс квадратов - 03.06.2024, ПРАЙМ

Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тыс квадратов

Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, передает в своем... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T07:37+0300

2024-06-03T07:37+0300

2024-06-03T08:07+0300

происшествия

склад

пожар

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, передает в своем Telegram-канале МЧС России. Как сообщает ГУМЧС по Новосибирской области, информация о том, что загорелась кровля склада в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47, поступила в 10.19 (06.19 мск). На текущий момент ранг пожара повышен со второго до третьего номера и запрошены дополнительные силы, а улицу Оловозаводскую было решено перекрыть. Вместе с тем уточняется, что на первом этаже склада находятся емкости с ГСМ. На месте развернут штаб пожаротушения. В сообщении указывается: "Огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет". Также в ведомстве сообщили, что в настоящий момент на месте пожара работают 55 человек и 16 единиц техники.

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склад, пожар