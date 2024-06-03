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Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тыс квадратов - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тыс квадратов
Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тыс квадратов - 03.06.2024, ПРАЙМ
Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тыс квадратов
Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, передает в своем... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T07:37+0300
2024-06-03T08:07+0300
происшествия
склад
пожар
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, передает в своем Telegram-канале МЧС России. Как сообщает ГУМЧС по Новосибирской области, информация о том, что загорелась кровля склада в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47, поступила в 10.19 (06.19 мск). На текущий момент ранг пожара повышен со второго до третьего номера и запрошены дополнительные силы, а улицу Оловозаводскую было решено перекрыть. Вместе с тем уточняется, что на первом этаже склада находятся емкости с ГСМ. На месте развернут штаб пожаротушения. В сообщении указывается: "Огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет". Также в ведомстве сообщили, что в настоящий момент на месте пожара работают 55 человек и 16 единиц техники.
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склад, пожар
Происшествия, склад, пожар
07:37 03.06.2024 (обновлено: 08:07 03.06.2024)
 
Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тыс квадратов

МЧС: пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тыс "квадратов"

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Пожар на складе в Новосибирске охватил крышу на площади 4,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, передает в своем Telegram-канале МЧС России.
Как сообщает ГУМЧС по Новосибирской области, информация о том, что загорелась кровля склада в Кировском районе по улице Оловозаводская, 47, поступила в 10.19 (06.19 мск). На текущий момент ранг пожара повышен со второго до третьего номера и запрошены дополнительные силы, а улицу Оловозаводскую было решено перекрыть. Вместе с тем уточняется, что на первом этаже склада находятся емкости с ГСМ. На месте развернут штаб пожаротушения.
В сообщении указывается: "Огонь охватил кровлю на 4 500 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет".
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Также в ведомстве сообщили, что в настоящий момент на месте пожара работают 55 человек и 16 единиц техники.
 
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