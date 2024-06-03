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В Европейском парламенте заявили, что ЕС ставит Украину выше своих граждан

В Европейском парламенте заявили, что ЕС ставит Украину выше своих граждан - 03.06.2024, ПРАЙМ

В Европейском парламенте заявили, что ЕС ставит Украину выше своих граждан

Евросоюз ставит потребности Украины выше нужд своих граждан, заявила депутат Европейского парламента от Словакии Катарина Рот-Неведялова. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:39+0300

2024-06-03T15:39+0300

2024-06-03T15:50+0300

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БРАТИСЛАВА, 3 июн — ПРАЙМ. Евросоюз ставит потребности Украины выше нужд своих граждан, заявила депутат Европейского парламента от Словакии Катарина Рот-Неведялова."Мы как Европейский союз делаем вид, что для нас самое важное — это поддержка Украины любой ценой, забываем о собственных гражданах, забываем, что от этого конфликта страдают люди и в Словакии, и во всем Европейском союзе, забываем, что мы мирная организация и должны склонять к мирному пути", — отметила Рот-Неведялова в интервью словацкому изданию eReport. По ее мнению, Евросоюз превращается в военную организацию, так как в блоке только и говорят о поставках оружия Киеву, обходе международного права ради отправки вооружения Украине и победе над Россией. Рот-Неведялова полагает, что главная цель альянса должна заключатся в развитии мира, поддержке собственных граждан и третьих стран, а не в поражении России.Политик напомнила, что после конфликта на Украине Россия останется крупным поставщиком сырья, которое необходимо сейчас и Европе. Однако, по ее словам, никто об этом не задумывается.Рот-Неведялова является также кандидатом в депутаты Европарламента от Словакии на выборах, которые состоятся в республике 8 июня.

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