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Мишустин назвал объем поставок продовольствия в Африку и Азию

Мишустин назвал объем поставок продовольствия в Африку и Азию - 03.06.2024, ПРАЙМ

Мишустин назвал объем поставок продовольствия в Африку и Азию

Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:24+0300

2024-06-03T15:24+0300

2024-06-03T15:24+0300

михаил мишустин

африка

азия

продовольствие

россия

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МИНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" он отметил, что высокий уровень собственного производства позволяет РФ поддерживать и другие государства. "И мы это делаем, несмотря на препятствия, создаваемые коллективным Западом, – в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования. За последние пять лет мы поставили порядка380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии", - сказал Мишустин. Он добавил, что в феврале завершилась безвозмездная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы в шесть африканских стран. "И свыше 110 тысяч тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве и Нигерии. К сожалению, из-за действий недоброжелателей еще больше удобрений задержано в европейских портах. Хотя Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам", - сказал глава правительства РФ.

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михаил мишустин, африка, азия, продовольствие, россия