Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин назвал объем поставок продовольствия в Африку и Азию - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240603/prodovolstvie-848770420.html
Мишустин назвал объем поставок продовольствия в Африку и Азию
Мишустин назвал объем поставок продовольствия в Африку и Азию - 03.06.2024, ПРАЙМ
Мишустин назвал объем поставок продовольствия в Африку и Азию
Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:24+0300
2024-06-03T15:24+0300
михаил мишустин
африка
азия
продовольствие
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848683927_0:47:2676:1552_1920x0_80_0_0_654ae1e18b995cda42d51f4c27c4a628.jpg
МИНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" он отметил, что высокий уровень собственного производства позволяет РФ поддерживать и другие государства. "И мы это делаем, несмотря на препятствия, создаваемые коллективным Западом, – в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования. За последние пять лет мы поставили порядка380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии", - сказал Мишустин. Он добавил, что в феврале завершилась безвозмездная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы в шесть африканских стран. "И свыше 110 тысяч тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве и Нигерии. К сожалению, из-за действий недоброжелателей еще больше удобрений задержано в европейских портах. Хотя Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам", - сказал глава правительства РФ.
африка
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848683927_132:0:2644:1884_1920x0_80_0_0_70c50c06feeced26f46ac28d44ff5873.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
михаил мишустин, африка, азия, продовольствие, россия
Михаил Мишустин, АФРИКА, АЗИЯ, продовольствие, РОССИЯ
15:24 03.06.2024
 
Мишустин назвал объем поставок продовольствия в Африку и Азию

Мишустин: РФ за 5 лет поставила 380 тыс тонн продовольственной гумпомощи в Африку и Азию

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 3 июн - ПРАЙМ. Россия поставила порядка 380 тысяч тонн продовольствия в качестве гумпомощи странам Африки и Азии за последние пять лет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" он отметил, что высокий уровень собственного производства позволяет РФ поддерживать и другие государства.
"И мы это делаем, несмотря на препятствия, создаваемые коллективным Западом, – в плане финансового обслуживания сделок, логистики и страхования. За последние пять лет мы поставили порядка380 тысяч тонн продовольствия в качестве гуманитарной помощи государствам Африки и Азии", - сказал Мишустин.
Он добавил, что в феврале завершилась безвозмездная передача 200 тысяч тонн российской пшеницы в шесть африканских стран.
"И свыше 110 тысяч тонн удобрений направлено Малави, Кении, Зимбабве и Нигерии. К сожалению, из-за действий недоброжелателей еще больше удобрений задержано в европейских портах. Хотя Россия приняла решение бесплатно направить эти грузы нуждающимся странам", - сказал глава правительства РФ.
 
Михаил МишустинАФРИКААЗИЯпродовольствиеРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала