Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесли проект об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240603/proekt-848771807.html
В ГД внесли проект об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год
В ГД внесли проект об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год - 03.06.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год
Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) за прошлый год с дефицитом в 523,4... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:49+0300
2024-06-03T15:49+0300
кабмин
гд
проект бюджета
соцфонд
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) за прошлый год с дефицитом в 523,4 миллиарда рублей. Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за предыдущий год по доходам в сумме 13 триллионов 264,9 миллиарда рублей (8% к ВВП), или 103,4% от прогнозируемых объемов, по расходам – 13 триллионов 858,3 миллиарда рублей (8,3% к ВВП), или 98,2% к уточненной сводной росписи. Таким образом, бюджет Соцфонда исполнен с дефицитом в 593,4 миллиарда рублей. Сумма межбюджетных трансфертов, полученных Соцфондом из федерального бюджета, составила 4,02 триллиона рублей. из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 87,6 миллиарда, из бюджетов субъектов РФ - 278,5 миллиарда рублей. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году фондом было направлено 13,4 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20240603/sredstva-848770000.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гд, проект бюджета, соцфонд
Кабмин, ГД, проект бюджета, Соцфонд
15:49 03.06.2024
 
В ГД внесли проект об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год

В ГД внесли проект об исполнении бюджета Соцфонда с дефицитом 523,4 млрд рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) за прошлый год с дефицитом в 523,4 миллиарда рублей.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за предыдущий год по доходам в сумме 13 триллионов 264,9 миллиарда рублей (8% к ВВП), или 103,4% от прогнозируемых объемов, по расходам – 13 триллионов 858,3 миллиарда рублей (8,3% к ВВП), или 98,2% к уточненной сводной росписи. Таким образом, бюджет Соцфонда исполнен с дефицитом в 593,4 миллиарда рублей.
Сумма межбюджетных трансфертов, полученных Соцфондом из федерального бюджета, составила 4,02 триллиона рублей. из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 87,6 миллиарда, из бюджетов субъектов РФ - 278,5 миллиарда рублей.
На исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году фондом было направлено 13,4 триллиона рублей.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
В ГД рассказали, куда направят средства от повышения НДФЛ
15:20
 
КабминГДпроект бюджетаСоцфонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала