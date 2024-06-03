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В ГД внесли проект об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год
В ГД внесли проект об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год - 03.06.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год
Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) за прошлый год с дефицитом в 523,4... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:49+0300
2024-06-03T15:49+0300
2024-06-03T15:49+0300
кабмин
гд
проект бюджета
соцфонд
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) за прошлый год с дефицитом в 523,4 миллиарда рублей. Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за предыдущий год по доходам в сумме 13 триллионов 264,9 миллиарда рублей (8% к ВВП), или 103,4% от прогнозируемых объемов, по расходам – 13 триллионов 858,3 миллиарда рублей (8,3% к ВВП), или 98,2% к уточненной сводной росписи. Таким образом, бюджет Соцфонда исполнен с дефицитом в 593,4 миллиарда рублей. Сумма межбюджетных трансфертов, полученных Соцфондом из федерального бюджета, составила 4,02 триллиона рублей. из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 87,6 миллиарда, из бюджетов субъектов РФ - 278,5 миллиарда рублей. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году фондом было направлено 13,4 триллиона рублей.
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гд, проект бюджета, соцфонд
Кабмин, ГД, проект бюджета, Соцфонд
В ГД внесли проект об исполнении бюджета Соцфонда за 2023 год
В ГД внесли проект об исполнении бюджета Соцфонда с дефицитом 523,4 млрд рублей
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Правительство внесло в Госдуму законопроект об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонда) за прошлый год с дефицитом в 523,4 миллиарда рублей.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за предыдущий год по доходам в сумме 13 триллионов 264,9 миллиарда рублей (8% к ВВП), или 103,4% от прогнозируемых объемов, по расходам – 13 триллионов 858,3 миллиарда рублей (8,3% к ВВП), или 98,2% к уточненной сводной росписи. Таким образом, бюджет Соцфонда исполнен с дефицитом в 593,4 миллиарда рублей.
Сумма межбюджетных трансфертов, полученных Соцфондом из федерального бюджета, составила 4,02 триллиона рублей. из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 87,6 миллиарда, из бюджетов субъектов РФ - 278,5 миллиарда рублей.
На исполнение публичных нормативных обязательств в 2023 году фондом было направлено 13,4 триллиона рублей.
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