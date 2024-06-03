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Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы
Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы - 03.06.2024, ПРАЙМ
Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы
Совет Госдумы направил для обсуждения в регионах пакет проектов об улучшении налоговой российской системы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T22:32+0300
2024-06-03T22:39+0300
кабмин
гд
проект
налоговый режим
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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Совет Госдумы направил для обсуждения в регионах пакет проектов об улучшении налоговой российской системы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "Совет Государственной Думы рассмотрел и направил в 15-дневную рассылку для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы, а также ряд других инициатив", — отметил Володин. Он добавил, что в регионы также отправлены проекты изменений в Федеральный бюджет, законопроект, вводящий налоговый возврат семь процентов уплаченного НДФЛ для семей с двумя или более детьми, доходы которых не превышают 1,5 прожиточных минимума на душу населения, а также законопроект об индексации военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября 2024 года.Рассмотрение этих законодательных инициатив в первом чтении запланировано на 20 июня, заключил спикер ГД.
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гд, проект, налоговый режим
Кабмин, ГД, проект, налоговый режим
22:32 03.06.2024 (обновлено: 22:39 03.06.2024)
 
Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы

Володин: совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Совет Госдумы направил для обсуждения в регионах пакет проектов об улучшении налоговой российской системы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Совет Государственной Думы рассмотрел и направил в 15-дневную рассылку для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы, а также ряд других инициатив", — отметил Володин.
Он добавил, что в регионы также отправлены проекты изменений в Федеральный бюджет, законопроект, вводящий налоговый возврат семь процентов уплаченного НДФЛ для семей с двумя или более детьми, доходы которых не превышают 1,5 прожиточных минимума на душу населения, а также законопроект об индексации военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября 2024 года.
Рассмотрение этих законодательных инициатив в первом чтении запланировано на 20 июня, заключил спикер ГД.
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Правительство внесло в ГД проект об исполнении бюджета ФОМС с профицитом
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