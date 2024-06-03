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Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы

Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы - 03.06.2024, ПРАЙМ

Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы

Совет Госдумы направил для обсуждения в регионах пакет проектов об улучшении налоговой российской системы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T22:32+0300

2024-06-03T22:32+0300

2024-06-03T22:39+0300

кабмин

гд

проект

налоговый режим

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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Совет Госдумы направил для обсуждения в регионах пакет проектов об улучшении налоговой российской системы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин. "Совет Государственной Думы рассмотрел и направил в 15-дневную рассылку для обсуждения в регионах ряд внесенных правительством РФ законопроектов, направленных на совершенствование налоговой системы, а также ряд других инициатив", — отметил Володин. Он добавил, что в регионы также отправлены проекты изменений в Федеральный бюджет, законопроект, вводящий налоговый возврат семь процентов уплаченного НДФЛ для семей с двумя или более детьми, доходы которых не превышают 1,5 прожиточных минимума на душу населения, а также законопроект об индексации военных пенсий на 5,1 процента с 1 октября 2024 года.Рассмотрение этих законодательных инициатив в первом чтении запланировано на 20 июня, заключил спикер ГД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гд, проект, налоговый режим