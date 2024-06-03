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Путин готовится к выступлению на ПМЭФ - 03.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин готовится к выступлению на ПМЭФ
Путин готовится к выступлению на ПМЭФ - 03.06.2024, ПРАЙМ
Путин готовится к выступлению на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин готовится выступить на Петербургском международном экономическом форуме и поучаствовать в дискуссии в рамках пленарного заседания... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:37+0300
2024-06-03T12:37+0300
экономика
владимир путин
пмэф-2024
участие
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин готовится выступить на Петербургском международном экономическом форуме и поучаствовать в дискуссии в рамках пленарного заседания. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент готовится к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, точно так же участие президента в дискуссии на пленарном заседании", — рассказал Песков журналистам.Он также добавил, что на полях ПМЭФ у Путина ожидаются международные контакты, а более подробно о них расскажет помощник президента Юрий Ушаков.Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
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владимир путин, пмэф-2024, участие
Экономика, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, участие
12:37 03.06.2024
 
Путин готовится к выступлению на ПМЭФ

Песков: Путин готовится к выступлению на ПМЭФ и примет участие в дискуссии

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин готовится выступить на Петербургском международном экономическом форуме и поучаствовать в дискуссии в рамках пленарного заседания. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент готовится к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, точно так же участие президента в дискуссии на пленарном заседании", — рассказал Песков журналистам.
Он также добавил, что на полях ПМЭФ у Путина ожидаются международные контакты, а более подробно о них расскажет помощник президента Юрий Ушаков.
Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
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