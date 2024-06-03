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Путин готовится к выступлению на ПМЭФ
Путин готовится к выступлению на ПМЭФ - 03.06.2024, ПРАЙМ
Путин готовится к выступлению на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин готовится выступить на Петербургском международном экономическом форуме и поучаствовать в дискуссии в рамках пленарного заседания... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:37+0300
2024-06-03T12:37+0300
2024-06-03T12:37+0300
экономика
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин готовится выступить на Петербургском международном экономическом форуме и поучаствовать в дискуссии в рамках пленарного заседания. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент готовится к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, точно так же участие президента в дискуссии на пленарном заседании", — рассказал Песков журналистам.Он также добавил, что на полях ПМЭФ у Путина ожидаются международные контакты, а более подробно о них расскажет помощник президента Юрий Ушаков.Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
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владимир путин, пмэф-2024, участие
Экономика, Владимир Путин, ПМЭФ-2024, участие
Путин готовится к выступлению на ПМЭФ
Песков: Путин готовится к выступлению на ПМЭФ и примет участие в дискуссии
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин готовится выступить на Петербургском международном экономическом форуме и поучаствовать в дискуссии в рамках пленарного заседания. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент готовится к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, точно так же участие президента в дискуссии на пленарном заседании", — рассказал Песков журналистам.
Он также добавил, что на полях ПМЭФ у Путина ожидаются международные контакты, а более подробно о них расскажет помощник президента Юрий Ушаков.
Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
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