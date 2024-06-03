https://1prime.ru/20240603/putin-848762777.html

Путин готовится к выступлению на ПМЭФ

Путин готовится к выступлению на ПМЭФ - 03.06.2024, ПРАЙМ

Путин готовится к выступлению на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин готовится выступить на Петербургском международном экономическом форуме и поучаствовать в дискуссии в рамках пленарного заседания... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T12:37+0300

2024-06-03T12:37+0300

2024-06-03T12:37+0300

экономика

владимир путин

пмэф-2024

участие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848608520_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0669d5a0f0da93919bf0b6084381875c.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин готовится выступить на Петербургском международном экономическом форуме и поучаствовать в дискуссии в рамках пленарного заседания. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент готовится к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, точно так же участие президента в дискуссии на пленарном заседании", — рассказал Песков журналистам.Он также добавил, что на полях ПМЭФ у Путина ожидаются международные контакты, а более подробно о них расскажет помощник президента Юрий Ушаков.Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

https://1prime.ru/20240528/lada-848604493.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, пмэф-2024, участие