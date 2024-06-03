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"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне

"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне - 03.06.2024, ПРАЙМ

"Путин не может игнорировать". В США неожиданно высказались о войне

Если США начнут войну с Россией, они не смогут отразить ракетные атаки, сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T21:29+0300

2024-06-03T21:29+0300

2024-06-03T21:29+0300

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Если США начнут войну с Россией, они не смогут отразить ракетные атаки, сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Россия не уязвима так, как мы. У России есть мощные системы ПВО, способные поразить большую часть нашей авиации и значительную часть наших межконтинентальных баллистических ракет. У Соединенных Штатов нет ничего — позвольте мне подчеркнуть, что ничего, — чтобы поразить российские межконтинентальные баллистические ракеты", — заявил экс-работник ЦРУ.Кроме этого, у Москвы есть мощный подводный морской флот, который представляет большую опасность для Вашингтона, отметил аналитик. По словам Джонсона, Россия никогда не угрожала Западу, а скорее наоборот. А российский президент Владимир Путин "не может игнорировать это", заключил бывший агент ЦРУ.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте с Россией. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.

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сша, вооружение