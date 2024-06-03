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Назван самый надежный способ решить вопрос расчетов с Китаем
Назван самый надежный способ решить вопрос расчетов с Китаем - 03.06.2024, ПРАЙМ
Назван самый надежный способ решить вопрос расчетов с Китаем
Шансы на решение вопроса банковских расчетов между РФ и КНР есть: многие российские региональные банки уже переходят на международную китайскую систему передачи | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T10:22+0300
2024-06-03T10:22+0300
2024-06-03T10:48+0300
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международные расчеты
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Шансы на решение вопроса банковских расчетов между РФ и КНР есть: многие российские региональные банки уже переходят на международную китайскую систему передачи финансовых сообщений и платежей СIPS, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов. "Что касается самой насущной проблемы – с банковскими взаиморасчетами, то есть шансы на ее решение. Главное здесь – уйти в расчетах от системы SWIFT. Многие региональные банки уже замещают ее на китайский аналог – СIPS. Ее использование для платежей в юанях будет только расширяться", - сказал он в ходе IX Международной конференции"Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", сообщает его прессслужбва. По итогам минувшего года объем товарооборота между Россией и КНР достиг отметки в 240 миллиардов долларов, в частности, китайский экспорт в РФ подскочил на 46,9% - примерно до 111 миллиардов долларов, импорт из России увеличился на 12,7% - до 129 миллиардов долларов, напомнил Титов. "Сальдо, как видим, положительное. Видим не только количественные, но и качественные изменения. Только по линии Российского фонда прямых инвестиций реализовано уже несколько десятков инвестиционных проектов - не только в России, но и в Китае. В том числе серьезные стартапы, в которые РФПИ вложился на коммерческих условиях вместе с государственными и частными компаниями КНР", - добавил Титов, чьи слова передает его пресс-служба. При этом, отметил он, инвестиционное сотрудничество развивается не только на федеральном, но и на региональном уровне. "Число компаний с китайским капиталом в России превысило 8 тысяч, это уже в три раза больше, чем тех, что остались с немецким капиталом, и в 10 раз больше, чем с американским", - заключил Титов.
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россия, китай, международные расчеты
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, международные расчеты
Назван самый надежный способ решить вопрос расчетов с Китаем
Титов: решением вопроса расчетов с КНР может стать китайская межбанковская СIPS
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Шансы на решение вопроса банковских расчетов между РФ и КНР есть: многие российские региональные банки уже переходят на международную китайскую систему передачи финансовых сообщений и платежей СIPS, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.
"Что касается самой насущной проблемы – с банковскими взаиморасчетами, то есть шансы на ее решение. Главное здесь – уйти в расчетах от системы SWIFT. Многие региональные банки уже замещают ее на китайский аналог – СIPS. Ее использование для платежей в юанях будет только расширяться", - сказал он в ходе IX Международной конференции"Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", сообщает его прессслужбва.
По итогам минувшего года объем товарооборота между Россией и КНР достиг отметки в 240 миллиардов долларов, в частности, китайский экспорт в РФ подскочил на 46,9% - примерно до 111 миллиардов долларов, импорт из России увеличился на 12,7% - до 129 миллиардов долларов, напомнил Титов.
"Сальдо, как видим, положительное. Видим не только количественные, но и качественные изменения. Только по линии Российского фонда прямых инвестиций реализовано уже несколько десятков инвестиционных проектов - не только в России, но и в Китае. В том числе серьезные стартапы, в которые РФПИ вложился на коммерческих условиях вместе с государственными и частными компаниями КНР", - добавил Титов, чьи слова передает его пресс-служба.
При этом, отметил он, инвестиционное сотрудничество развивается не только на федеральном, но и на региональном уровне. "Число компаний с китайским капиталом в России превысило 8 тысяч, это уже в три раза больше, чем тех, что остались с немецким капиталом, и в 10 раз больше, чем с американским", - заключил Титов.
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