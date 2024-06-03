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ЦБ увеличил размер операции физлиц в СБП между своими счетами - 03.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ увеличил размер операции физлиц в СБП между своими счетами
ЦБ увеличил размер операции физлиц в СБП между своими счетами - 03.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ увеличил размер операции физлиц в СБП между своими счетами
ЦБ РФ расширил возможности денежных переводов граждан между своими счетами в банках за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей,... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T19:06+0300
2024-06-03T19:06+0300
банк россии
переводы в сбп
лимит на переводы физлиц
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. ЦБ РФ расширил возможности денежных переводов граждан между своими счетами в банках за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей, сообщил регулятор. "Да. Для удобства граждан Банк России расширил возможности СБП", - говорится в сообщении ЦБ, разъясняющем вопрос, возможно ли за одну операцию перевести себе в другой банк 30 миллионов рублей через СБП. "Соответствующие разъяснения направлены в кредитные организации", - добавил регулятор. С 1 мая 2024 года гражданин по закону может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через СБП. Банк России в конце апреля пояснял, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. Также он указал, что не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 миллионов рублей в месяц. Позднее ЦБ РФ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц и рекомендовал кредитным организациям в кратчайшие сроки выполнить эти условия. В конце мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и на сайте ЦБ был размещен проект указания Банка России, предусматривающий увеличение лимита одной операции в СБП между своими счетами граждан в разных банках до 30 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20240603/banki-848769857.html
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переводы в сбп, лимит на переводы физлиц
Банк России, переводы в СБП, лимит на переводы физлиц
19:06 03.06.2024
 
ЦБ увеличил размер операции физлиц в СБП между своими счетами

ЦБ увеличил размер операции физлиц в СБП между своими счетами до 30 млн рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. ЦБ РФ расширил возможности денежных переводов граждан между своими счетами в банках за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей, сообщил регулятор.
"Да. Для удобства граждан Банк России расширил возможности СБП", - говорится в сообщении ЦБ, разъясняющем вопрос, возможно ли за одну операцию перевести себе в другой банк 30 миллионов рублей через СБП.
"Соответствующие разъяснения направлены в кредитные организации", - добавил регулятор.
С 1 мая 2024 года гражданин по закону может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через СБП.
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ЦБ призвали расширить участие зарубежных агрегаторов в приеме карт "Мир"
15:19
Банк России в конце апреля пояснял, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. Также он указал, что не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 миллионов рублей в месяц.
Позднее ЦБ РФ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц и рекомендовал кредитным организациям в кратчайшие сроки выполнить эти условия.
В конце мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и на сайте ЦБ был размещен проект указания Банка России, предусматривающий увеличение лимита одной операции в СБП между своими счетами граждан в разных банках до 30 миллионов рублей.
 
Банк Россиипереводы в СБПлимит на переводы физлиц
 
 
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