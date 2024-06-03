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ЦБ увеличил размер операции физлиц в СБП между своими счетами

ЦБ увеличил размер операции физлиц в СБП между своими счетами - 03.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ увеличил размер операции физлиц в СБП между своими счетами

ЦБ РФ расширил возможности денежных переводов граждан между своими счетами в банках за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей,... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T19:06+0300

2024-06-03T19:06+0300

2024-06-03T19:06+0300

банк россии

переводы в сбп

лимит на переводы физлиц

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. ЦБ РФ расширил возможности денежных переводов граждан между своими счетами в банках за одну операцию в Системе быстрых платежей (СБП) до 30 миллионов рублей, сообщил регулятор. "Да. Для удобства граждан Банк России расширил возможности СБП", - говорится в сообщении ЦБ, разъясняющем вопрос, возможно ли за одну операцию перевести себе в другой банк 30 миллионов рублей через СБП. "Соответствующие разъяснения направлены в кредитные организации", - добавил регулятор. С 1 мая 2024 года гражданин по закону может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 миллионов рублей в месяц. Это можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через СБП. Банк России в конце апреля пояснял, что в СБП за одну операцию можно перевести максимум 1 миллион рублей, но при необходимости можно сделать несколько операций. Также он указал, что не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов гражданина в сутки между своими счетами любым из доступных способов в пределах лимита в 30 миллионов рублей в месяц. Позднее ЦБ РФ заявил о недопустимости суточных лимитов при бесплатных переводах граждан самим себе между разными банками в пределах 30 миллионов рублей в месяц и рекомендовал кредитным организациям в кратчайшие сроки выполнить эти условия. В конце мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и на сайте ЦБ был размещен проект указания Банка России, предусматривающий увеличение лимита одной операции в СБП между своими счетами граждан в разных банках до 30 миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240603/banki-848769857.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

переводы в сбп, лимит на переводы физлиц