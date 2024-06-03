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Экс-разведчик США Риттер заявил, что ему не позволили вылететь на ПМЭФ - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Экс-разведчик США Риттер заявил, что ему не позволили вылететь на ПМЭФ
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ему не позволили вылететь на ПМЭФ - 03.06.2024, ПРАЙМ
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ему не позволили вылететь на ПМЭФ
Работники таможенно-пограничной службы США забрали паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не позволив направиться в Россию на ПМЭФ, сообщил РИА... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T22:49+0300
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ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Работники таможенно-пограничной службы США забрали паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не позволив направиться в Россию на ПМЭФ, сообщил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.Риттер известен своими пророссийскими взглядами. Экс-разведчик, среди прочего, активно комментировал специальную военную операцию на Украине, в частности, критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, а также прогнозировал неудачи украинской армии. Экс-военный также критиковал и Владимира Зеленского."Когда я садился на рейс, вылетающий из Нью-Йорка, меня отвели в сторону трое офицеров таможенно-пограничной службы, которые изъяли мой паспорт. На вопрос почему, они ответили, что по приказу Госдепартамента. Никакой дополнительной информации предоставлено не было", — отметил бывший военный.Риттер добавил, что его багаж также сняли с рейса, а его самого вывели из аэропорта."Но я буду оспаривать их решение, без сомнения", — указал отставной офицер.Экс-офицер должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.Помимо Риттера с рейса сняли бывшего судью верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, автора и ведущего подкаста "Judging Freedom" на YouTube.ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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пмэф-2024, сша
ПМЭФ-2024, США
22:49 03.06.2024 (обновлено: 23:31 03.06.2024)
 
Экс-разведчик США Риттер заявил, что ему не позволили вылететь на ПМЭФ

Экс-разведчик США Риттер заявил, что его сняли с рейса, не дав вылететь на ПМЭФ

© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкШирокофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М
Широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко
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ВАШИНГТОН, 3 июн — ПРАЙМ. Работники таможенно-пограничной службы США забрали паспорт "по приказу" госдепа при посадке в самолет, не позволив направиться в Россию на ПМЭФ, сообщил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
Риттер известен своими пророссийскими взглядами. Экс-разведчик, среди прочего, активно комментировал специальную военную операцию на Украине, в частности, критиковал США за многомиллиардные поставки помощи Киеву, а также прогнозировал неудачи украинской армии. Экс-военный также критиковал и Владимира Зеленского.
"Когда я садился на рейс, вылетающий из Нью-Йорка, меня отвели в сторону трое офицеров таможенно-пограничной службы, которые изъяли мой паспорт. На вопрос почему, они ответили, что по приказу Госдепартамента. Никакой дополнительной информации предоставлено не было", — отметил бывший военный.
Риттер добавил, что его багаж также сняли с рейса, а его самого вывели из аэропорта.
"Но я буду оспаривать их решение, без сомнения", — указал отставной офицер.
Экс-офицер должен был принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Абдель Азиз бен Салман
Глава Минэнерго Саудовской Аравии выступит на ПМЭФ
16:39
Помимо Риттера с рейса сняли бывшего судью верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, автора и ведущего подкаста "Judging Freedom" на YouTube.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
 
ПМЭФ-2024США
 
 
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