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В России предостерегли США от просчетов с фатальными последствиями
В России предостерегли США от просчетов с фатальными последствиями - 03.06.2024, ПРАЙМ
В России предостерегли США от просчетов с фатальными последствиями
США не должны совершать ошибки, которые возымеют фатальные последствия, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:02+0300
2024-06-03T11:02+0300
2024-06-03T11:05+0300
политика
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. США не должны совершать ошибки, которые возымеют фатальные последствия, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Ранее президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Рябков, комментируя решение Байдена, предостерег Вашингтон от совершения фатальных ошибок. По его словам, в США недооценивают серьезность последствий, о которых президент России Владимир Путин говорил не раз."Я призываю этих деятелей, которым, что называется, все нипочем, потратить определенное свое время, которое они, видимо, тратят на какие-то видеоигры, судя по легковесности подхода, потратить определенное время на изучение того, что было детально сказано Путиным, в частности, на пресс-конференции по итогам переговоров с Ташкенте", - сказал замминистра.
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россия, сша, сергей рябков
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Рябков
В России предостерегли США от просчетов с фатальными последствиями
Рябков: РФ предостерегает США от просчетов, которые будут иметь фатальные последствия
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. США не должны совершать ошибки, которые возымеют фатальные последствия, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Ранее президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Рябков, комментируя решение Байдена, предостерег Вашингтон от совершения фатальных ошибок. По его словам, в США недооценивают серьезность последствий, о которых президент России Владимир Путин говорил не раз.
"Я призываю этих деятелей, которым, что называется, все нипочем, потратить определенное свое время, которое они, видимо, тратят на какие-то видеоигры, судя по легковесности подхода, потратить определенное время на изучение того, что было детально сказано Путиным, в частности, на пресс-конференции по итогам переговоров с Ташкенте", - сказал замминистра.
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