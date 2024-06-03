https://1prime.ru/20240603/ryabkov-848756496.html

В России предостерегли США от просчетов с фатальными последствиями

В России предостерегли США от просчетов с фатальными последствиями - 03.06.2024, ПРАЙМ

В России предостерегли США от просчетов с фатальными последствиями

США не должны совершать ошибки, которые возымеют фатальные последствия, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T11:02+0300

2024-06-03T11:02+0300

2024-06-03T11:05+0300

политика

россия

сша

сергей рябков

https://cdnn.1prime.ru/img/84189/92/841899237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9c80fd7f45b493779f1789d6f64ccac.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. США не должны совершать ошибки, которые возымеют фатальные последствия, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.Ранее президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Рябков, комментируя решение Байдена, предостерег Вашингтон от совершения фатальных ошибок. По его словам, в США недооценивают серьезность последствий, о которых президент России Владимир Путин говорил не раз."Я призываю этих деятелей, которым, что называется, все нипочем, потратить определенное свое время, которое они, видимо, тратят на какие-то видеоигры, судя по легковесности подхода, потратить определенное время на изучение того, что было детально сказано Путиным, в частности, на пресс-конференции по итогам переговоров с Ташкенте", - сказал замминистра.

https://1prime.ru/20240602/ukraina-848741777.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, сергей рябков