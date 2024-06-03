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Назван лидер среди российских девелоперов по объему строительства жилья

Назван лидер среди российских девелоперов по объему строительства жилья - 03.06.2024, ПРАЙМ

Назван лидер среди российских девелоперов по объему строительства жилья

Компания "Самолет" на 1 июня продолжает сохранять первое место в рейтинге российских девелоперов по объему текущего строительства жилья, говорится в сообщении... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:46+0300

2024-06-03T15:46+0300

2024-06-03T15:47+0300

россия

группа самолет

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Компания "Самолет" на 1 июня продолжает сохранять первое место в рейтинге российских девелоперов по объему текущего строительства жилья, говорится в сообщении "ЕРЗ.РФ". В нем указывается, что девелопер "Самолет" в мае увеличил объем текущего строительства на 71 тысячу квадратных метров и на 1 июня возводит почти 5,6 миллиона "квадратов" жилья. В строительстве у девелопера - 57 жилых комплексов, включающих 267 многоквартирных домов и 15 домов с апартаментами. Второе место у компании ПИК (более 4,6 миллиона "квадратов"), третье - у ЛСР (почти 2,2 "миллиона"), подсчитали в ЕРЗ. Также в десятку крупнейших застройщиков страны вошли ФСК, Dogma, "Точно", "А101", Setl Group, "Югстройинвест", "Брусника". По данным ЕРЗ, всего десять крупнейших девелоперов возводят на 1 июня примерно 22,9 миллиона квадратных метров жилья (около 19% от объема текущего строительства в России). На тройку лидеров приходится 10,5% строящегося жилья в стране.

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россия, группа самолет