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Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики
Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики - 03.06.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики
Президент РФ Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с одержанной ею победой на президентских выборах в Мексике. Соответствующая телеграмма была опубликована... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T17:16+0300
2024-06-03T17:16+0300
2024-06-03T17:23+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с одержанной ею победой на президентских выборах в Мексике. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая госпожа Шейнбаум, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах", — говорится в телеграмме.Отмечается, что Мексика традиционно является дружественным партнером России в латиноамериканском регионе. Российский лидер выразил надежду, что деятельность Шейнбаум на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между Москвой и Мехико. Также Путин пожелал Шейнбаум успехов в госдеятельности, здоровья и благополучия.
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россия, мексика, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МЕКСИКА, Владимир Путин
Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики
Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с одержанной ею победой на президентских выборах в Мексике. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа Шейнбаум, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах", — говорится в телеграмме.
Отмечается, что Мексика традиционно является дружественным партнером России в латиноамериканском регионе.
Российский лидер выразил надежду, что деятельность Шейнбаум на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между Москвой и Мехико.
Также Путин пожелал Шейнбаум успехов в госдеятельности, здоровья и благополучия.
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