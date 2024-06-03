https://1prime.ru/20240603/sheynbaum-848776829.html

Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики - 03.06.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

Президент РФ Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с одержанной ею победой на президентских выборах в Мексике. Соответствующая телеграмма была опубликована... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T17:16+0300

2024-06-03T17:16+0300

2024-06-03T17:23+0300

политика

россия

мексика

владимир путин

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с одержанной ею победой на президентских выборах в Мексике. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая госпожа Шейнбаум, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах", — говорится в телеграмме.Отмечается, что Мексика традиционно является дружественным партнером России в латиноамериканском регионе. Российский лидер выразил надежду, что деятельность Шейнбаум на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между Москвой и Мехико. Также Путин пожелал Шейнбаум успехов в госдеятельности, здоровья и благополучия.

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россия, мексика, владимир путин