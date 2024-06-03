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Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики
Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики - 03.06.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики
Президент РФ Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с одержанной ею победой на президентских выборах в Мексике. Соответствующая телеграмма была опубликована... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T17:16+0300
2024-06-03T17:23+0300
политика
россия
мексика
владимир путин
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с одержанной ею победой на президентских выборах в Мексике. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля. "Уважаемая госпожа Шейнбаум, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах", — говорится в телеграмме.Отмечается, что Мексика традиционно является дружественным партнером России в латиноамериканском регионе. Российский лидер выразил надежду, что деятельность Шейнбаум на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между Москвой и Мехико. Также Путин пожелал Шейнбаум успехов в госдеятельности, здоровья и благополучия.
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россия, мексика, владимир путин
Политика, РОССИЯ, МЕКСИКА, Владимир Путин
17:16 03.06.2024 (обновлено: 17:23 03.06.2024)
 
Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

© CC BY 2.0 / MILTON MARTINEZ / SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICOКлаудия Шейнбаум
Клаудия Шейнбаум - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© CC BY 2.0 / MILTON MARTINEZ / SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с одержанной ею победой на президентских выборах в Мексике. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа Шейнбаум, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах", — говорится в телеграмме.
Отмечается, что Мексика традиционно является дружественным партнером России в латиноамериканском регионе.
Российский лидер выразил надежду, что деятельность Шейнбаум на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между Москвой и Мехико.
Также Путин пожелал Шейнбаум успехов в госдеятельности, здоровья и благополучия.
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