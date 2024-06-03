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Состояние российских миллиардеров выросло с начала года

Состояние российских миллиардеров выросло с начала года - 03.06.2024, ПРАЙМ

Состояние российских миллиардеров выросло с начала года

Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на 17,762 миллиарда долларов; больше всех вновь прибавил... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T08:30+0300

2024-06-03T08:30+0300

2024-06-03T08:30+0300

экономика

россия

бизнес

миллиардеры

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на 17,762 миллиарда долларов; больше всех вновь прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), занявший шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 6,28 миллиарда долларов - до 25,1 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 3 июня составляет 351,67 миллиарда долларов. Самым богатым из них продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года снизилось на 54,4 миллиона долларов, до 31 миллиарда. Второе место занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда), третье - бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 1,84 миллиарда, до 25,8 миллиарда долларов). На четвертую строчку с пятой поднялся основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 4,83 миллиарда долларов, до 25,7 миллиарда. Соответственно, на пятое место с четвертого спустился совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 2,19 миллиарда долларов, до 25,3 миллиарда. Мельниченко продолжает оставаться на шестом месте. Седьмую строчку стабильно занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние с начала года сократилось на 1,93 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда. Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,31 миллиарда долларов, до 17,1 миллиарда. На девятом месте продолжает находиться основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,19 миллиарда долларов, до 13,5 миллиарда. На десятое место с одиннадцатого поднялся бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 551 миллион долларов, до 12,2 миллиарда). При этом сильнее всех богатство сократилось у покинувшего десятку и спустившегося на одиннадцатое место совладельца "Новатэка" и "Сибура" Геннадия Тимченко - на 3,14 миллиарда долларов, до 11 миллиардов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, миллиардеры