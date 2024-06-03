Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Состояние российских миллиардеров выросло с начала года - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240603/sostoyanie-848750723.html
Состояние российских миллиардеров выросло с начала года
Состояние российских миллиардеров выросло с начала года - 03.06.2024, ПРАЙМ
Состояние российских миллиардеров выросло с начала года
Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на 17,762 миллиарда долларов; больше всех вновь прибавил... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T08:30+0300
2024-06-03T08:30+0300
экономика
россия
бизнес
миллиардеры
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на 17,762 миллиарда долларов; больше всех вновь прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), занявший шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 6,28 миллиарда долларов - до 25,1 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 3 июня составляет 351,67 миллиарда долларов. Самым богатым из них продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года снизилось на 54,4 миллиона долларов, до 31 миллиарда. Второе место занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда), третье - бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 1,84 миллиарда, до 25,8 миллиарда долларов). На четвертую строчку с пятой поднялся основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 4,83 миллиарда долларов, до 25,7 миллиарда. Соответственно, на пятое место с четвертого спустился совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 2,19 миллиарда долларов, до 25,3 миллиарда. Мельниченко продолжает оставаться на шестом месте. Седьмую строчку стабильно занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние с начала года сократилось на 1,93 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда. Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,31 миллиарда долларов, до 17,1 миллиарда. На девятом месте продолжает находиться основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,19 миллиарда долларов, до 13,5 миллиарда. На десятое место с одиннадцатого поднялся бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 551 миллион долларов, до 12,2 миллиарда). При этом сильнее всех богатство сократилось у покинувшего десятку и спустившегося на одиннадцатое место совладельца "Новатэка" и "Сибура" Геннадия Тимченко - на 3,14 миллиарда долларов, до 11 миллиардов.
https://1prime.ru/20240528/nalogi-848618740.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_151e426060dc89aaa3730162cecb71f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, миллиардеры
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, миллиардеры
08:30 03.06.2024
 
Состояние российских миллиардеров выросло с начала года

РИА Новости: состояние миллиардеров из РФ с начала года выросло на $17,8 млрд

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© fotolia.com / Wrangler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые пять месяцев года увеличилось на 17,762 миллиарда долларов; больше всех вновь прибавил бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), занявший шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 6,28 миллиарда долларов - до 25,1 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан России, их общее состояние на 3 июня составляет 351,67 миллиарда долларов.
Самым богатым из них продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года снизилось на 54,4 миллиона долларов, до 31 миллиарда. Второе место занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда), третье - бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 1,84 миллиарда, до 25,8 миллиарда долларов).
На четвертую строчку с пятой поднялся основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 4,83 миллиарда долларов, до 25,7 миллиарда. Соответственно, на пятое место с четвертого спустился совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 2,19 миллиарда долларов, до 25,3 миллиарда. Мельниченко продолжает оставаться на шестом месте.
Седьмую строчку стабильно занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние с начала года сократилось на 1,93 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда. Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,31 миллиарда долларов, до 17,1 миллиарда.
На девятом месте продолжает находиться основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,19 миллиарда долларов, до 13,5 миллиарда. На десятое место с одиннадцатого поднялся бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 551 миллион долларов, до 12,2 миллиарда). При этом сильнее всех богатство сократилось у покинувшего десятку и спустившегося на одиннадцатое место совладельца "Новатэка" и "Сибура" Геннадия Тимченко - на 3,14 миллиарда долларов, до 11 миллиардов.
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Минфин предложил налоговую амнистию за отказ от схем дробления бизнеса
28 мая, 22:14
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесмиллиардеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала