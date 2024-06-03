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В Совфеде заявили о праве России сбивать F-16 при попытке нападения

В Совфеде заявили о праве России сбивать F-16 при попытке нападения - 03.06.2024, ПРАЙМ

В Совфеде заявили о праве России сбивать F-16 при попытке нападения

Москва имеет все основания сбивать нидерландские истребители F-16, если они предпримут попытки атаковать территорию России, заявил РИА Новости первый зампред... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T12:28+0300

2024-06-03T12:28+0300

2024-06-03T12:47+0300

вооружения

f-16

украина

нидерланды

россия

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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Москва имеет все основания сбивать нидерландские истребители F-16, если они предпримут попытки атаковать территорию России, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico заявила, что страна разрешает Киеву применять переданные F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ."Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее. Во-вторых, я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России — ред.). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать", — пояснил сенатор и добавил, что РФ имеет все возможности для защиты от F-16. Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. Позднее премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркивала, что самолеты скоро будут в пути на Украину.

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украина

нидерланды

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f-16, украина, нидерланды, россия