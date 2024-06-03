https://1prime.ru/20240603/sovfed-848761955.html
В Совфеде заявили о праве России сбивать F-16 при попытке нападения
В Совфеде заявили о праве России сбивать F-16 при попытке нападения - 03.06.2024, ПРАЙМ
В Совфеде заявили о праве России сбивать F-16 при попытке нападения
Москва имеет все основания сбивать нидерландские истребители F-16, если они предпримут попытки атаковать территорию России, заявил РИА Новости первый зампред... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:28+0300
2024-06-03T12:28+0300
2024-06-03T12:47+0300
вооружения
f-16
украина
нидерланды
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_d78df8136a5373190b8782df9fa1a6c6.jpg
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Москва имеет все основания сбивать нидерландские истребители F-16, если они предпримут попытки атаковать территорию России, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico заявила, что страна разрешает Киеву применять переданные F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ."Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее. Во-вторых, я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России — ред.). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать", — пояснил сенатор и добавил, что РФ имеет все возможности для защиты от F-16. Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. Позднее премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркивала, что самолеты скоро будут в пути на Украину.
https://1prime.ru/20240603/svo-848751660.html
украина
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_d66e78b71e6da9d19f1bd8c24ad2c351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
f-16, украина, нидерланды, россия
Вооружения, F-16, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ
В Совфеде заявили о праве России сбивать F-16 при попытке нападения
Джабаров: Россия собьет нидерландские F-16, если они попытаются ударить
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Москва имеет все основания сбивать нидерландские истребители F-16, если они предпримут попытки атаковать территорию России, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью изданию Politico заявила, что страна разрешает Киеву применять переданные F-16 для нанесения ударов по "военным целям" на территории РФ.
"Наши истребители ничем не хуже, а то и посильнее. Во-вторых, я думаю, что они же не могут взлетать в Нидерландах, лететь (до России — ред.). Они будут базироваться на Украине либо в близлежащих странах: Румыния и Польша. Если они нанесут удар по нашей территории, мы имеем полное право их сбивать", — пояснил сенатор и добавил, что РФ имеет все возможности для защиты от F-16.
Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на территории России. Позднее премьер-министр страны Метте Фредериксен подчеркивала, что самолеты скоро будут в пути на Украину.
Украина попала в ловушку помощи. Выборы в США повлияют на ее судьбу