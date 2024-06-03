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Россия внесла в "стоп-лист" ряд британских политиков, СМИ и экспертов
Россия внесла в "стоп-лист" ряд британских политиков, СМИ и экспертов - 03.06.2024, ПРАЙМ
Россия внесла в "стоп-лист" ряд британских политиков, СМИ и экспертов
Москва включила в свой "стоп-лист" представителей британского политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества, следует из заявления | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:28+0300
2024-06-03T16:28+0300
2024-06-03T16:38+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Москва включила в свой "стоп-лист" представителей британского политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества, следует из заявления МИД России.Отмечается, что российская сторона перешла к таким действиям в ответ на провокационную антироссийскую риторику и практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины."Среди них местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране", — отметили в ведомстве.МИД также призвал Лондон отказаться от военной поддержки Украины, которая только пролонгирует агонию неонацистского режима в Киеве и приводит к жертвам среди мирного населения. Москва пообещала жестким образом ответить на попытки дискредитации и изоляции России со стороны Британии.
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россия, великобритания
Политика, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Россия внесла в "стоп-лист" ряд британских политиков, СМИ и экспертов
МИД: Россия внесла в "стоп-лист" ряд политиков, СМИ и экспертов из Британии
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Москва включила в свой "стоп-лист" представителей британского политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества, следует из заявления МИД России.
Отмечается, что российская сторона перешла к таким действиям в ответ на провокационную антироссийскую риторику и практические шаги Лондона по дальнейшему военному освоению Украины.
"Среди них местные политики, ответственные за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенные во лжи и русофобии журналисты, а также эксперты, освещающие в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в нашей стране", — отметили в ведомстве.
МИД также призвал Лондон отказаться от военной поддержки Украины, которая только пролонгирует агонию неонацистского режима в Киеве и приводит к жертвам среди мирного населения. Москва пообещала жестким образом ответить на попытки дискредитации и изоляции России со стороны Британии.
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