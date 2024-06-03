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Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев
Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев - 03.06.2024, ПРАЙМ
Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев
В Чехии стартовал пилотный проект, предусматривающий оплату добровольного возвращения на родину для украинских беженцев, сообщило Czech Radio. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T10:33+0300
2024-06-03T10:44+0300
экономика
европа
украинские беженцы
чехия
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. В Чехии стартовал пилотный проект, предусматривающий оплату добровольного возвращения на родину для украинских беженцев, сообщило Czech Radio.Отмечается, что автором проекта является МВД Чехии. Он предполагает оплату с июня по ноябрь беженцам билетов на автобус, а больным — перевозку на автомобилях скорой помощи.Билеты будут оплачены 400 беженцам, а санитарный транспорт организуют 30 пациентам, сообщило Czech Radio. При этом воспользоваться возможностью оплачиваемого возвращения можно лишь один раз.
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европа
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европа, украинские беженцы, чехия
Экономика, ЕВРОПА, украинские беженцы, ЧЕХИЯ
10:33 03.06.2024 (обновлено: 10:44 03.06.2024)
 
Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев

CR: Чехия оплатит украинским беженцам добровольное возвращение домой

© Фото : Unsplash/Raphael FerrazУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. В Чехии стартовал пилотный проект, предусматривающий оплату добровольного возвращения на родину для украинских беженцев, сообщило Czech Radio.
Отмечается, что автором проекта является МВД Чехии. Он предполагает оплату с июня по ноябрь беженцам билетов на автобус, а больным — перевозку на автомобилях скорой помощи.
Билеты будут оплачены 400 беженцам, а санитарный транспорт организуют 30 пациентам, сообщило Czech Radio. При этом воспользоваться возможностью оплачиваемого возвращения можно лишь один раз.
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