https://1prime.ru/20240603/sposob-848755485.html
Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев
Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев - 03.06.2024, ПРАЙМ
Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев
В Чехии стартовал пилотный проект, предусматривающий оплату добровольного возвращения на родину для украинских беженцев, сообщило Czech Radio. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T10:33+0300
2024-06-03T10:33+0300
2024-06-03T10:44+0300
экономика
европа
украинские беженцы
чехия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/30/842193050_0:288:2401:1638_1920x0_80_0_0_8e1fda095f3f77eff72fb2b0f325c81e.jpg
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. В Чехии стартовал пилотный проект, предусматривающий оплату добровольного возвращения на родину для украинских беженцев, сообщило Czech Radio.Отмечается, что автором проекта является МВД Чехии. Он предполагает оплату с июня по ноябрь беженцам билетов на автобус, а больным — перевозку на автомобилях скорой помощи.Билеты будут оплачены 400 беженцам, а санитарный транспорт организуют 30 пациентам, сообщило Czech Radio. При этом воспользоваться возможностью оплачиваемого возвращения можно лишь один раз.
https://1prime.ru/20240603/svo-848751660.html
европа
чехия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/30/842193050_0:0:2357:1768_1920x0_80_0_0_7705f828875bc405a1f6dc1cdb574c26.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украинские беженцы, чехия
Экономика, ЕВРОПА, украинские беженцы, ЧЕХИЯ
Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев
CR: Чехия оплатит украинским беженцам добровольное возвращение домой