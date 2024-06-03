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Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев

Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев - 03.06.2024, ПРАЙМ

Билет в один конец. В Европе нашли способ "избавиться" от украинцев

В Чехии стартовал пилотный проект, предусматривающий оплату добровольного возвращения на родину для украинских беженцев, сообщило Czech Radio. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T10:33+0300

2024-06-03T10:33+0300

2024-06-03T10:44+0300

экономика

европа

украинские беженцы

чехия

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. В Чехии стартовал пилотный проект, предусматривающий оплату добровольного возвращения на родину для украинских беженцев, сообщило Czech Radio.Отмечается, что автором проекта является МВД Чехии. Он предполагает оплату с июня по ноябрь беженцам билетов на автобус, а больным — перевозку на автомобилях скорой помощи.Билеты будут оплачены 400 беженцам, а санитарный транспорт организуют 30 пациентам, сообщило Czech Radio. При этом воспользоваться возможностью оплачиваемого возвращения можно лишь один раз.

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европа, украинские беженцы, чехия