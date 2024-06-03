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В ГД рассказали, куда направят средства от повышения НДФЛ

В ГД рассказали, куда направят средства от повышения НДФЛ - 03.06.2024, ПРАЙМ

В ГД рассказали, куда направят средства от повышения НДФЛ

Все средства, дополнительно полученные от повышения НДФЛ, будут направлены на социальные нужны, сообщили в Telegram-канала фракции "Единая Россия" со ссылкой на | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:20+0300

2024-06-03T15:20+0300

2024-06-03T15:21+0300

экономика

россия

ндфл

госдума

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Все средства, дополнительно полученные от повышения НДФЛ, будут направлены на социальные нужны, сообщили в Telegram-канала фракции "Единая Россия" со ссылкой на слова замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева. "Андрей Исаев: все средства, дополнительно полученные от повышения подоходных налогов, будут направлены на социальные цели", - говорится в сообщении. По словам парламентария, налоговая реформа затронет интересы наиболее обеспеченных граждан РФ. "Подавляющее большинство это повышение никак не коснется. Для тех, кто получает годовой доход меньше 2,4 миллиона рублей, ничего не меняется - они как платили 13%, так и будут продолжать платить. Это почти 97% граждан нашей страны. Для тех, кто будет получать бо‌льший доход - от 2,4 до 5 миллионов – будут платить налог в 15% с той суммы, которая превышает 2,4 миллиона. Для тех, кто получает от 5 до 20 миллионов, на вот эту сумму превышения налог станет 18%. Для тех, кто получает от 20 до 50 миллионов - 20%. Для тех, кто (получает) свыше 50 миллионов, налог будет составлять 22%", - рассказал Исаев. Он добавил, что после принятия поправок в Налоговый кодекс для многих граждан ситуация изменится в лучшую сторону. В том числе, речь идет о семьях с двумя и более детьми, чей среднемесячный доход будет составлять не более полутора прожиточных минимумов на человека в течение года. Этим гражданам кэшбеком будет возвращено 7% из 13% подоходного налога по итогам года. "Фактически налог для этой категории граждан сократится до 6%. Сумма возврата может составить 92 тысячи рублей", - уточнил депутат ГД. Исаев напомнил, что ранее президент России Владимир Путин принял решение о постепенном введении прогрессивной шкалы налогов. В 2020 году ГД приняла закон о повышении до 15% НДФЛ для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей, эти средства пошли на приобретение лекарств для тяжелобольных детей, подчеркнул парламентарий. "И в этот раз принято решение о том, что все средства, дополнительно полученные от повышения подоходных налогов, будут направлены на социальные цели. Из них, в частности, будет выплачиваться и кэшбэк семьям с детьми, которые таким образом получат дополнительную материальную поддержку", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ндфл, госдума