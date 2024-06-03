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Власти выделят до 32,3 млн рублей на поддержку бизнеса в новых регионах
Власти выделят до 32,3 млн рублей на поддержку бизнеса в новых регионах - 03.06.2024, ПРАЙМ
Власти выделят до 32,3 млн рублей на поддержку бизнеса в новых регионах
Правительство РФ в 2024 году выделит до 32,3 миллиона рублей кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным бизнесу в новых... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T18:56+0300
2024-06-03T18:56+0300
2024-06-03T18:56+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ в 2024 году выделит до 32,3 миллиона рублей кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным бизнесу в новых регионах страны, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано в понедельник. "Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 32 миллионов 338,3 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2023-2025 годах субъектам малого и среднего предпринимательства на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в документе. Отмечается, что средства выделяются имея в виду достижение следующего результата на территориях новых регионов - субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены кредиты по льготной ставке не менее 130 миллионов рублей рублей.
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новые регионы рф, бизнес
Кабмин, новые регионы РФ, Бизнес
Власти выделят до 32,3 млн рублей на поддержку бизнеса в новых регионах
Правительство выделит до 32,3 млн руб на кредитование бизнеса в новых регионах
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ в 2024 году выделит до 32,3 миллиона рублей кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным бизнесу в новых регионах страны, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано в понедельник.
"Выделить в 2024 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 32 миллионов 338,3 тысяч рублей на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2023-2025 годах субъектам малого и среднего предпринимательства на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", - говорится в документе.
Отмечается, что средства выделяются имея в виду достижение следующего результата на территориях новых регионов - субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены кредиты по льготной ставке не менее 130 миллионов рублей рублей.
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