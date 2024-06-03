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Аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки ЦБ 7 июня - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки ЦБ 7 июня
Аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки ЦБ 7 июня - 03.06.2024, ПРАЙМ
Аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки ЦБ 7 июня
Вероятность повышения ключевой ставки по итогам намеченных Банком России на 7 июня или 26 июля заседаний составляет около 60%, а ее сохранения на прежнем уровне | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T12:15+0300
2024-06-03T12:20+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Вероятность повышения ключевой ставки по итогам намеченных Банком России на 7 июня или 26 июля заседаний составляет около 60%, а ее сохранения на прежнем уровне — 40%. Такое мнение выразил "Газете.ru" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев."В базовом сценарии мы ждем повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (7 июня или 26 июля) до 17%. Мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на этом уровне 17% до конца года", — сказал он.Аналитик напомнил, что базовая инфляция в России в апреле ускорилась до 8,3% с 7,1% в марте, что стало максимальным значением с ноября прошлого года, при этом в мае инфляция еще выше. По его мнению, годовая инфляция в текущем году составит 6,5% и это будет уже четвертый год подряд, когда регулятору не удалось достичь целевого уровня по инфляции, "что не может не беспокоить ЦБ".Васильев также перечислил другие критерии регулятора для повышения ключевой ставки. Сюда входят отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности. По словам аналитика, спрос в стране держится на высоком уровне, а кредитование в апреле продолжает демонстрировать сильный рост, как и в марте, несмотря установленное ЦБ значение ключевой ставки. Также увеличивается жесткость рынка труда и масштабы выпуска в экономике. Васильев напомнил, что безработица в марте обновила исторический минимум, достигнув 2,7%, а рост ВВП в I квартале составил 5,4% (4,6% согласно прогнозу ЦБ).Таким образом, регулятор имеет все аргументы для повышения ключевой ставки, но может перенести такое решение на 26 июля, заключил аналитик.
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ставка банка россии
Банк России, ставка Банка России
12:15 03.06.2024 (обновлено: 12:20 03.06.2024)
 
Аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки ЦБ 7 июня

Аналитик Васильев: ЦБ повысит ключевую ставку до 17% в вероятностью в 60%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Вероятность повышения ключевой ставки по итогам намеченных Банком России на 7 июня или 26 июля заседаний составляет около 60%, а ее сохранения на прежнем уровне — 40%. Такое мнение выразил "Газете.ru" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
"В базовом сценарии мы ждем повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (7 июня или 26 июля) до 17%. Мы полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на этом уровне 17% до конца года", — сказал он.
Аналитик напомнил, что базовая инфляция в России в апреле ускорилась до 8,3% с 7,1% в марте, что стало максимальным значением с ноября прошлого года, при этом в мае инфляция еще выше. По его мнению, годовая инфляция в текущем году составит 6,5% и это будет уже четвертый год подряд, когда регулятору не удалось достичь целевого уровня по инфляции, "что не может не беспокоить ЦБ".
Васильев также перечислил другие критерии регулятора для повышения ключевой ставки. Сюда входят отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности. По словам аналитика, спрос в стране держится на высоком уровне, а кредитование в апреле продолжает демонстрировать сильный рост, как и в марте, несмотря установленное ЦБ значение ключевой ставки. Также увеличивается жесткость рынка труда и масштабы выпуска в экономике. Васильев напомнил, что безработица в марте обновила исторический минимум, достигнув 2,7%, а рост ВВП в I квартале составил 5,4% (4,6% согласно прогнозу ЦБ).
Таким образом, регулятор имеет все аргументы для повышения ключевой ставки, но может перенести такое решение на 26 июля, заключил аналитик.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
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