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Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов

Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов - 03.06.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов

Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней в России увеличится с 8% до 8,4%,, говорится в тексте предложенных... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:01+0300

2024-06-03T15:01+0300

2024-06-03T15:21+0300

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алмазы

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней в России увеличится с 8% до 8,4%,, говорится в тексте предложенных Минфином поправок в Налоговый кодекс."Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней увеличивается с 8% до 8,4%", - отмечается в тексте документа.

https://1prime.ru/20240603/zoloto-848768593.html

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ндпи, алмазы