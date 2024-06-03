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Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов
Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов - 03.06.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов
Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней в России увеличится с 8% до 8,4%,, говорится в тексте предложенных... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:01+0300
2024-06-03T15:21+0300
экономика
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алмазы
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней в России увеличится с 8% до 8,4%,, говорится в тексте предложенных Минфином поправок в Налоговый кодекс."Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней увеличивается с 8% до 8,4%", - отмечается в тексте документа.
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ндпи, алмазы
Экономика, НДПИ, алмазы
15:01 03.06.2024 (обновлено: 15:21 03.06.2024)
 
Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов

Минфин предложил повысить до 8,4% адвалорную ставку налога при добыче алмазов

© РИА Новости . Александр Уткин | Перейти в медиабанкРабота предприятий горнорудной корпорации "Алроса"
Работа предприятий горнорудной корпорации Алроса - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Александр Уткин
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней в России увеличится с 8% до 8,4%,, говорится в тексте предложенных Минфином поправок в Налоговый кодекс.
"Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней увеличивается с 8% до 8,4%", - отмечается в тексте документа.
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15:01
 
ЭкономикаНДПИалмазы
 
 
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