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Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов
Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов - 03.06.2024, ПРАЙМ
Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов
Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней в России увеличится с 8% до 8,4%,, говорится в тексте предложенных... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:01+0300
2024-06-03T15:01+0300
2024-06-03T15:21+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней в России увеличится с 8% до 8,4%,, говорится в тексте предложенных Минфином поправок в Налоговый кодекс."Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней увеличивается с 8% до 8,4%", - отмечается в тексте документа.
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ндпи, алмазы
Минфин предложил повысить адвалорную ставку налога при добыче алмазов
Минфин предложил повысить до 8,4% адвалорную ставку налога при добыче алмазов
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней в России увеличится с 8% до 8,4%,, говорится в тексте предложенных Минфином поправок в Налоговый кодекс.
"Адвалорная ставка налога при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней увеличивается с 8% до 8,4%", - отмечается в тексте документа.
Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года