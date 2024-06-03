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Ставки по вкладам растут, не дожидаясь решения ЦБ: чего все ждут

Ставки по вкладам растут, не дожидаясь решения ЦБ: чего все ждут - 03.06.2024, ПРАЙМ

Ставки по вкладам растут, не дожидаясь решения ЦБ: чего все ждут

Банки начали точечно повышать ставки по вкладам выше текущей ключевой ставки Центробанка. Это означает, что в свою политику привлечения денег они закладывают... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T02:02+0300

2024-06-03T02:02+0300

2024-06-03T02:02+0300

экономика

ставка банка россии

прогноз по ключевой ставке цб

ставки по вкладам

богдан зварич

эксклюзив

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Банки начали точечно повышать ставки по вкладам выше текущей ключевой ставки Центробанка. Это означает, что в свою политику привлечения денег они закладывают вероятность повышения от регулятора уже этим летом и больше не рассчитывают на скорое смягчение ДКП, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич.По его словам, снижения ключевой ставки теперь ждут не ранее 2025 года. С большой долей вероятности ставка на уровне 16% сохранится до конца текущего. Более того, растут риски того, что после продолжительной паузы регулятор может вновь ее поднять. На таком фоне банки подстраивают предложения по вкладам под новую реальность, улучшая условия (снимая часть ограничений) и поднимая ставки.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТак, Сербанк объявил о повышении ставки по своему флагманскому вкладу "Лучший %" сразу до 18% годовых. Предложение будет действовать до конца июня и касается "новых" денег – тех, что еще не находятся в банке. До 31 мая максимальная ставка по этому вкладу составляла 16% годовых, и то лишь для избранных. Ставки по ряду продуктов повысили и другие кредитные организации, в частности, Альфа-банк и МКБ.“Однако, на наш взгляд, текущих факторов может оказаться недостаточно для подъема Центробанком ставки на ближайшем заседании. Ожидаем, что по итогам заседания 7 июня ставка будет сохранена на уровне 16%, но дадут сигнал о готовности ужесточить денежно-кредитную политику на одном из следующих заседаний в случае роста проинфляционных рисков”, - говорит Зварич.Таким образом, пока ставки по вкладам могут стабилизироваться на текущем уровне, а в случае подъема ключевой ставки банки перейдут к планомерному улучшению условий по всей линейке предложений. Пока они в основном точечно поднимают ставки по вкладам на малые сроки. Желающие получить более выгодные условия могут воспользоваться этими предложениями или дождаться решений по ставке.Самыми выгодными сейчас можно назвать вклады сроком до полугода включительно. Здесь же сосредоточен основной спрос населения. Согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, суммарно спрос на вклады срочностью один, три и шесть месяцев составляет чуть менее 70% от общего спроса, указал аналитик. Таким образом, короткие вклады не только самые выгодные, но и самые востребованные.

https://1prime.ru/20240531/vklady-848690711.html

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ставка банка россии, прогноз по ключевой ставке цб, ставки по вкладам, богдан зварич, эксклюзив