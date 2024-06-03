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Цены на такси в Москве подскочили на фоне летнего ливня

Цены на такси в Москве подскочили на фоне летнего ливня - 03.06.2024, ПРАЙМ

Цены на такси в Москве подскочили на фоне летнего ливня

Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2 раза на фоне летнего ливня, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T16:10+0300

2024-06-03T16:10+0300

2024-06-03T16:20+0300

такси

москва

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дождь

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве подскочила в 2 раза на фоне летнего ливня, их длительность также выросла, передает корреспондент РИА Новости. "Высокая цена. Заказов в разы больше, чем машин - из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено, чем дольше поездка, тем дороже", - сказано в приложении "Яндекс Такси". Индикатор спроса горит красным. По данным на 15.50 мск, цена на поездки длительностью свыше 40 минут колеблется от 1600 до 2000 рублей вместо привычных 700-1000 рублей. Короткие поездки (до получаса) подорожали вдвое: до 400-800 рублей с 200-400 рублей. Длительность поездок увеличилась на 5-10 минут. Ливень обрушился на Москву в понедельник. В частности, в центре столицы прошел интенсивный дождь с крупными каплями. Также наблюдалась гроза, гремел раскатистый гром.

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