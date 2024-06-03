https://1prime.ru/20240603/tekhnika-848753681.html

СМИ: в России вырастут цены на товары крупного бренда бытовой техники

СМИ: в России вырастут цены на товары крупного бренда бытовой техники - 03.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: в России вырастут цены на товары крупного бренда бытовой техники

Стоимость бытовой техники польского бренда Hansa может сильно увеличиться в связи с продажей бизнеса российскому дистрибьютору ООО "Гипер", сообщил... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:46+0300

2024-06-03T09:46+0300

2024-06-03T09:53+0300

россия

бытовая техника

санкции против рф

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость бытовой техники польского бренда Hansa может сильно увеличиться в связи с продажей бизнеса российскому дистрибьютору ООО "Гипер", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Согласно изданию, дистрибьютор намерен завысить стоимость товаров, чтобы заработать на марже, соответственно цены на технику Hansa в России возрастут на 15-20 процентов, при этом доля компании на рынке сократится до 1-2 процентов.Для Hansa российский рынок был одним из ключевых, но компания покидает его из-за давления со стороны ЕС. Антироссийские санкции заставляют западные компании постепенно покидать российский рынок, даже если это не выгодно, заметили в издании.В марте 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт, чтобы удовлетворить спрос на иностранные товары. В прошлом году через этот механизм в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.

https://1prime.ru/20240529/tekhnika-848633061.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бытовая техника, санкции против рф