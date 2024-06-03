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СМИ: в России вырастут цены на товары крупного бренда бытовой техники
СМИ: в России вырастут цены на товары крупного бренда бытовой техники - 03.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: в России вырастут цены на товары крупного бренда бытовой техники
Стоимость бытовой техники польского бренда Hansa может сильно увеличиться в связи с продажей бизнеса российскому дистрибьютору ООО "Гипер", сообщил... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:46+0300
2024-06-03T09:46+0300
2024-06-03T09:53+0300
россия
бытовая техника
санкции против рф
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость бытовой техники польского бренда Hansa может сильно увеличиться в связи с продажей бизнеса российскому дистрибьютору ООО "Гипер", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Согласно изданию, дистрибьютор намерен завысить стоимость товаров, чтобы заработать на марже, соответственно цены на технику Hansa в России возрастут на 15-20 процентов, при этом доля компании на рынке сократится до 1-2 процентов.Для Hansa российский рынок был одним из ключевых, но компания покидает его из-за давления со стороны ЕС. Антироссийские санкции заставляют западные компании постепенно покидать российский рынок, даже если это не выгодно, заметили в издании.В марте 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт, чтобы удовлетворить спрос на иностранные товары. В прошлом году через этот механизм в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.
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россия, бытовая техника, санкции против рф
РОССИЯ, бытовая техника, санкции против РФ
СМИ: в России вырастут цены на товары крупного бренда бытовой техники
"Ъ": польский производитель бытовой техники Hansa продал бизнес в России
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ.
Стоимость бытовой техники польского бренда Hansa может сильно увеличиться в связи с продажей бизнеса российскому дистрибьютору ООО "Гипер", сообщил
"Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Согласно изданию, дистрибьютор намерен завысить стоимость товаров, чтобы заработать на марже, соответственно цены на технику Hansa в России возрастут на 15-20 процентов, при этом доля компании на рынке сократится до 1-2 процентов.
Для Hansa российский рынок был одним из ключевых, но компания покидает его из-за давления со стороны ЕС. Антироссийские санкции заставляют западные компании постепенно покидать российский рынок, даже если это не выгодно, заметили в издании.
В марте 2022 года правительство России легализовало параллельный импорт, чтобы удовлетворить спрос на иностранные товары. В прошлом году через этот механизм в Россию было ввезено товаров на сумму более 70 миллиардов долларов.
СМИ: в России появилась произведенная для украинского рынка бытовая техника