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На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - 03.06.2024, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - 03.06.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в ходе визита российского лидера 16-17 мая в Пекин стали... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T08:18+0300
2024-06-03T09:23+0300
политика
сила сибири 2
россия
китай
международные отношения
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в ходе визита российского лидера 16-17 мая в Пекин стали постройка газопровода "Сила Сибири-2", наращивание числа банков из Китая в РФ, а также возможное участие КНР в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило издание Financial Times.Отмечается, что обсуждение темы строительства газопроводу идет уже давно, при этом Москву не устраивает предлагаемая Пекином цена.По данным FT, в двух последних вопросах могли быть прорывы в переговорах. Так, Пекин отказался участвовать в швейцарском саммите, объяснив это бессмысленностью обсуждать мирные предложения без отсутствия там представителей РФ.Источники рассказали изданию, что КНР в скором времени может дать одному или двум своим банкам сконцентрироваться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление со стороны Запада."Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
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сила сибири 2, россия, китай, международные отношения
Политика, Сила Сибири 2, РОССИЯ, КИТАЙ, международные отношения
08:18 03.06.2024 (обновлено: 09:23 03.06.2024)
 
На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

FT: Путин с Си Цзиньпином говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в ходе визита российского лидера 16-17 мая в Пекин стали постройка газопровода "Сила Сибири-2", наращивание числа банков из Китая в РФ, а также возможное участие КНР в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило издание Financial Times.
Отмечается, что обсуждение темы строительства газопроводу идет уже давно, при этом Москву не устраивает предлагаемая Пекином цена.
По данным FT, в двух последних вопросах могли быть прорывы в переговорах. Так, Пекин отказался участвовать в швейцарском саммите, объяснив это бессмысленностью обсуждать мирные предложения без отсутствия там представителей РФ.
Источники рассказали изданию, что КНР в скором времени может дать одному или двум своим банкам сконцентрироваться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление со стороны Запада.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
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