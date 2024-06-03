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На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина - 03.06.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в ходе визита российского лидера 16-17 мая в Пекин стали... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T08:18+0300
2024-06-03T08:18+0300
2024-06-03T09:23+0300
политика
сила сибири 2
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международные отношения
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в ходе визита российского лидера 16-17 мая в Пекин стали постройка газопровода "Сила Сибири-2", наращивание числа банков из Китая в РФ, а также возможное участие КНР в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило издание Financial Times.Отмечается, что обсуждение темы строительства газопроводу идет уже давно, при этом Москву не устраивает предлагаемая Пекином цена.По данным FT, в двух последних вопросах могли быть прорывы в переговорах. Так, Пекин отказался участвовать в швейцарском саммите, объяснив это бессмысленностью обсуждать мирные предложения без отсутствия там представителей РФ.Источники рассказали изданию, что КНР в скором времени может дать одному или двум своим банкам сконцентрироваться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление со стороны Запада."Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
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сила сибири 2, россия, китай, международные отношения
Политика, Сила Сибири 2, РОССИЯ, КИТАЙ, международные отношения
На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
FT: Путин с Си Цзиньпином говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ.
Главными темами переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в ходе визита российского лидера 16-17 мая в Пекин стали постройка газопровода "Сила Сибири-2", наращивание числа банков из Китая в РФ, а также возможное участие КНР в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщило издание Financial Times
.
Отмечается, что обсуждение темы строительства газопроводу идет уже давно, при этом Москву не устраивает предлагаемая Пекином цена.
По данным FT, в двух последних вопросах могли быть прорывы в переговорах. Так, Пекин отказался участвовать в швейцарском саммите, объяснив это бессмысленностью обсуждать мирные предложения без отсутствия там представителей РФ.
Источники рассказали изданию, что КНР в скором времени может дать одному или двум своим банкам сконцентрироваться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление со стороны Запада.
"Сила Сибири 2" - проект поставок газа из России через Монголию в Китай на 50 миллиардов кубометров в год. В начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин говорил, что практически все параметры по проекту согласованы.
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