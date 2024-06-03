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Завод Tesla в Германии приостановит производство в июне, пишет СМИ
Завод Tesla в Германии приостановит производство в июне, пишет СМИ - 03.06.2024, ПРАЙМ
Завод Tesla в Германии приостановит производство в июне, пишет СМИ
Завод производителя электромобилей Tesla в Грюнхайде близ Берлина в течение пяти дней в июне по большей части остановит производство на фоне проблем со сбытом... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T21:53+0300
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2024-06-03T21:53+0300
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Завод производителя электромобилей Tesla в Грюнхайде близ Берлина в течение пяти дней в июне по большей части остановит производство на фоне проблем со сбытом продукции, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на внутреннее сообщение предприятия для коллектива. "В пятницу компания сообщила сотрудникам, что "снова будет делать короткие пит-стопы на пять дней в июне, чтобы оптимизировать процессы на заводе" и "подготовить его к будущим вызовам", - пишет издание. Согласно сообщению, 7, 14, 17, 27 и 28 июня будет полностью остановлено изготовление автомобилей и трансмиссии, причем работы будут прекращаться уже накануне в 22.00. Приостановка работ не коcется производства батарей, литейных работ и плазменной обработки. Дни остановки производства сотрудникам будут оплачены, те, кто вынужден в эти дни работать, позже получат отгулы. "Ослабление рынка продаж электронных автомобилей также создает вызовы для Tesla", - цитирует Handelsblatt далее сообщение предприятия. В начале мая завод Tesla в Германии уже останавливал производство на четыре дня из-за демонстраций против его расширения, а 10 мая некоторые из экоактивистов даже пытались прорваться на территорию завода, но были задержаны. В начале марта неизвестные злоумышленники подожгли опору линии электропередачи вблизи завода и, таким образом, прервали его электроснабжение на несколько дней.
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tesla, германия, сбыт
Завод Tesla в Германии приостановит производство в июне, пишет СМИ
Handelsblatt: завод Tesla в Германии приостановит работу из-за проблем со сбытом
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Завод производителя электромобилей Tesla в Грюнхайде близ Берлина в течение пяти дней в июне по большей части остановит производство на фоне проблем со сбытом продукции, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на внутреннее сообщение предприятия для коллектива.
"В пятницу компания сообщила сотрудникам, что "снова будет делать короткие пит-стопы на пять дней в июне, чтобы оптимизировать процессы на заводе" и "подготовить его к будущим вызовам", - пишет издание.
Согласно сообщению, 7, 14, 17, 27 и 28 июня будет полностью остановлено изготовление автомобилей и трансмиссии, причем работы будут прекращаться уже накануне в 22.00. Приостановка работ не коcется производства батарей, литейных работ и плазменной обработки. Дни остановки производства сотрудникам будут оплачены, те, кто вынужден в эти дни работать, позже получат отгулы.
Tesla отозвала более ста тысяч машин из-за сбоев
"Ослабление рынка продаж электронных автомобилей также создает вызовы для Tesla", - цитирует Handelsblatt далее сообщение предприятия.
В начале мая завод Tesla в Германии уже останавливал производство на четыре дня из-за демонстраций против его расширения, а 10 мая некоторые из экоактивистов даже пытались прорваться на территорию завода, но были задержаны.
В начале марта неизвестные злоумышленники подожгли опору линии электропередачи вблизи завода и, таким образом, прервали его электроснабжение на несколько дней.