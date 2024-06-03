https://1prime.ru/20240603/tesla-848783330.html

Завод Tesla в Германии приостановит производство в июне, пишет СМИ

Завод Tesla в Германии приостановит производство в июне, пишет СМИ - 03.06.2024, ПРАЙМ

Завод Tesla в Германии приостановит производство в июне, пишет СМИ

Завод производителя электромобилей Tesla в Грюнхайде близ Берлина в течение пяти дней в июне по большей части остановит производство на фоне проблем со сбытом... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T21:53+0300

2024-06-03T21:53+0300

2024-06-03T21:53+0300

tesla

германия

сбыт

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/61/841426146_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_f754b150074bc8b0330662e493b07d5f.jpg

МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Завод производителя электромобилей Tesla в Грюнхайде близ Берлина в течение пяти дней в июне по большей части остановит производство на фоне проблем со сбытом продукции, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на внутреннее сообщение предприятия для коллектива. "В пятницу компания сообщила сотрудникам, что "снова будет делать короткие пит-стопы на пять дней в июне, чтобы оптимизировать процессы на заводе" и "подготовить его к будущим вызовам", - пишет издание. Согласно сообщению, 7, 14, 17, 27 и 28 июня будет полностью остановлено изготовление автомобилей и трансмиссии, причем работы будут прекращаться уже накануне в 22.00. Приостановка работ не коcется производства батарей, литейных работ и плазменной обработки. Дни остановки производства сотрудникам будут оплачены, те, кто вынужден в эти дни работать, позже получат отгулы. "Ослабление рынка продаж электронных автомобилей также создает вызовы для Tesla", - цитирует Handelsblatt далее сообщение предприятия. В начале мая завод Tesla в Германии уже останавливал производство на четыре дня из-за демонстраций против его расширения, а 10 мая некоторые из экоактивистов даже пытались прорваться на территорию завода, но были задержаны. В начале марта неизвестные злоумышленники подожгли опору линии электропередачи вблизи завода и, таким образом, прервали его электроснабжение на несколько дней.

https://1prime.ru/20240531/tesla--848707302.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

tesla, германия, сбыт