Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Toyota отзывает 3,8 тысячи машин из-за проблем с трансмиссией - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240603/toyota-848772085.html
Toyota отзывает 3,8 тысячи машин из-за проблем с трансмиссией
Toyota отзывает 3,8 тысячи машин из-за проблем с трансмиссией - 03.06.2024, ПРАЙМ
Toyota отзывает 3,8 тысячи машин из-за проблем с трансмиссией
"Тойота Мотор" - официальный представитель Toyota на российском рынке - отзывает более 3,8 тысячи машин в РФ из-за возможных проблем с механизмом трансмиссии,... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:55+0300
2024-06-03T16:01+0300
toyota
отзыв автомобилей
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_76df32514b2235e90ad517010456fdfd.jpg
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. "Тойота Мотор" - официальный представитель Toyota на российском рынке - отзывает более 3,8 тысячи машин в РФ из-за возможных проблем с механизмом трансмиссии, говорится в сообщении Росстандарта. "Отзыву подлежат 3864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованных в период с 30 сентября 2021 г. по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению", - отмечается в сообщении. "Причина отзыва транспортных средств: в трансмиссии в сборе используется поршень сцепления для зацепления дисков тормозной муфты с пластинами для передачи мощности от двигателя к колесам. Существует вероятность того, что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса", - добавили в ведомстве. В Росстандарте пояснили: если такое состояние возникает, когда автомобиль находится на ровной поверхности, и если водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, это может позволить автомобилю незначительно сдвинуться вперед, что может повысить риск аварии. Уточняется, что на всех транспортных средствах будут проведены работы по перепрограммированию ЭБУ автоматической трансмиссии. Уполномоченные представители изготовителя - "Тойота мотор" - проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут бесплатными для владельцев машин, заключили в ведомстве.
https://1prime.ru/20240603/iskra-848762525.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82916/70/829167041_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_a878736de71ea87012ceae738ccca788.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
toyota, отзыв автомобилей
Toyota, отзыв автомобилей
15:55 03.06.2024 (обновлено: 16:01 03.06.2024)
 
Toyota отзывает 3,8 тысячи машин из-за проблем с трансмиссией

Toyota отзывает более 3,8 тысячи машин в России из-за проблем с трансмиссией

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк%Автосалон Toyota
%Автосалон Toyota - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. "Тойота Мотор" - официальный представитель Toyota на российском рынке - отзывает более 3,8 тысячи машин в РФ из-за возможных проблем с механизмом трансмиссии, говорится в сообщении Росстандарта.
"Отзыву подлежат 3864 автомобиля Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованных в период с 30 сентября 2021 г. по настоящее время с VIN-кодами согласно приложению", - отмечается в сообщении.
"Причина отзыва транспортных средств: в трансмиссии в сборе используется поршень сцепления для зацепления дисков тормозной муфты с пластинами для передачи мощности от двигателя к колесам. Существует вероятность того, что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса", - добавили в ведомстве.
ПМЭФ-2023. Работа форума
Названа дата презентации и характеристики главной новинки АвтоВАЗа
12:31
В Росстандарте пояснили: если такое состояние возникает, когда автомобиль находится на ровной поверхности, и если водитель не задействует рабочий или стояночный тормоз, это может позволить автомобилю незначительно сдвинуться вперед, что может повысить риск аварии.
Уточняется, что на всех транспортных средствах будут проведены работы по перепрограммированию ЭБУ автоматической трансмиссии.
Уполномоченные представители изготовителя - "Тойота мотор" - проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут бесплатными для владельцев машин, заключили в ведомстве.
 
Toyotaотзыв автомобилей
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала