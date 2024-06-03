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Банки сообщают о проблемах российских туристов с оплатой услуг в Турции
Банки сообщают о проблемах российских туристов с оплатой услуг в Турции - 03.06.2024, ПРАЙМ
Банки сообщают о проблемах российских туристов с оплатой услуг в Турции
Банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике, заявил РИА Новости... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T06:36+0300
2024-06-03T06:36+0300
2024-06-03T06:37+0300
экономика
российские туристы
турция
оплата
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике, заявил РИА Новости источник в одном из частных банков в Анкаре. Туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями, писала ранее газета Aydınlık. "Имеются обращения от туристического сектора. В ряде случаев, не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить за покупку, услугу. Стараемся искать пути решения, но в целом, конечно же, трудности имеются", - сообщил собеседник агентства. Источник также заявил об отсутствии информации о конкретных сроках решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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российские туристы, турция, оплата
Экономика, российские туристы, ТУРЦИЯ, оплата
Банки сообщают о проблемах российских туристов с оплатой услуг в Турции
Банки получают сигналы о проблемах российских туристов с оплатой услуг в Турции
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Банковский сектор Турции получает сигналы от туристической отрасли о наличии проблем у российских туристов с оплатой услуг в республике, заявил РИА Новости источник в одном из частных банков в Анкаре.
Туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями, писала ранее газета Aydınlık.
"Имеются обращения от туристического сектора. В ряде случаев, не проходит оплата по нашим системам из-за известных санкций, туристы не могут оплатить за покупку, услугу. Стараемся искать пути решения, но в целом, конечно же, трудности имеются", - сообщил собеседник агентства.
Источник также заявил об отсутствии информации о конкретных сроках решения проблемы с банковскими переводами из России в Турцию.
Россия удержала лидерство по экспорту в Турцию
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.