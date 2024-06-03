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Годовая инфляция в Турции ускорилась максимально за 1,5 года
Годовая инфляция в Турции ускорилась максимально за 1,5 года - 03.06.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Турции ускорилась максимально за 1,5 года
Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за 1,5 года, с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T10:04+0300
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турция
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АНКАРА, 3 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за 1,5 года, с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщил Институт статистики страны (TUIK).Ранее власти страны в лице президента и главы Центробанка заявляли, что ожидают пика инфляции в мае, а с июня рассчитывают на её быстрое снижение. Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным TUIK, ускорилась до 69,8% с 68,5% в марте."Годовая инфляция в мае ускорилась до 75,45%", - сообщил турецкий Институт статистики.Нынешний показатель самый высокий за последние 18 месяцев, после 84,39% в ноябре 2022 года. При этом группа турецких независимых экономистов (ENAG) оценила годовую инфляцию в мае в 120,66%.Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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турция, инфляция в турции
Экономика, ТУРЦИЯ, инфляция в Турции
Годовая инфляция в Турции ускорилась максимально за 1,5 года
Годовая инфляция в Турции в мае достигла 75,45%, максимума за 1,5 года
АНКАРА, 3 июн - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в мае ускорилась до 75,45%, это максимальный показатель за 1,5 года, с ноября 2022 года, в месячном выражении инфляция составила 3,37%, сообщил Институт статистики страны (TUIK).
Ранее власти страны в лице президента и главы Центробанка заявляли, что ожидают пика инфляции в мае, а с июня рассчитывают на её быстрое снижение. Годовая инфляция в Турции в апреле, по данным TUIK, ускорилась до 69,8% с 68,5% в марте.
"Годовая инфляция в мае ускорилась до 75,45%", - сообщил турецкий Институт статистики.
Нынешний показатель самый высокий за последние 18 месяцев, после 84,39% в ноябре 2022 года. При этом группа турецких независимых экономистов (ENAG) оценила годовую инфляцию в мае в 120,66%.
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.