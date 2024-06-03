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США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России - 03.06.2024, ПРАЙМ
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США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России
США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России - 03.06.2024, ПРАЙМ
США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России
Соединенные Штаты готовы обсудить с Киевом расширение зоны ударов по российской территории, но без дальнейших обещаний, заявил координатор стратегических... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T19:33+0300
2024-06-03T19:33+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 3 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы обсудить с Киевом расширение зоны ударов по российской территории, но без дальнейших обещаний, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Ранее американская администрация разрешила украинцам бить американским оружием по территории России, прилегающим к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остался в силе. "Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент (Владимир) Зеленский с одной стороны благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами", — отметил Кирби.Соединенные Штаты продолжат менять поддержку киевского режима в зависимости от ситуации на передовой, заключил координатор стратегических коммуникаций.
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сша, помощь украине, россия
Политика, США, помощь Украине, РОССИЯ
19:33 03.06.2024
 
США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по России

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Украиной расширение зоны ударов по России

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 3 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовы обсудить с Киевом расширение зоны ударов по российской территории, но без дальнейших обещаний, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Ранее американская администрация разрешила украинцам бить американским оружием по территории России, прилегающим к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения остался в силе.
"Я думаю, что никого не должно шокировать то, что президент (Владимир) Зеленский с одной стороны благодарен, а с другой — продолжает продвигать свой кейс. Поэтому у нас будет такой разговор. У нас будут такие обсуждения с украинцами", — отметил Кирби.
Соединенные Штаты продолжат менять поддержку киевского режима в зависимости от ситуации на передовой, заключил координатор стратегических коммуникаций.
США - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
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