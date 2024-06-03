Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В таможне сообщили, как из-за эмбарго против России подорожал уголь для ЕС - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240603/ugol-848748854.html
В таможне сообщили, как из-за эмбарго против России подорожал уголь для ЕС
В таможне сообщили, как из-за эмбарго против России подорожал уголь для ЕС - 03.06.2024, ПРАЙМ
В таможне сообщили, как из-за эмбарго против России подорожал уголь для ЕС
Стоимость угля, импортированного Евросоюзом в январе-марте этого года, выросла до 184 евро за тонну против 120 евро до санкций против России, следует из... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T06:19+0300
2024-06-03T06:20+0300
экономика
европа
уголь
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_0:143:3062:1865_1920x0_80_0_0_1cec7395aeca526ce26cbe8347783a66.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость угля, импортированного Евросоюзом в январе-марте этого года, выросла до 184 евро за тонну против 120 евро до санкций против России, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской таможни. Евросоюз ввел эмбарго на поставки российского угля в рамках пятого пакета санкций, а заработало ограничение с 10 августа 2022 года. Так, в январе-марте 2024 года среднемесячные траты стран ЕС на каменный уголь составили 1,1 миллиарда евро против 987 миллионов евро в 2021 году, то есть всего на 9% больше. Однако за этот же период объем закупок упал на 29%, до 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,24 миллиона тонн в 2021 году. В результате средняя цена одной тонны угля за этот период подскочила в 1,5 раза - до 184 евро, тогда как еще в 2021 году она была 120 евро. В то же время на мировых рынках средняя стоимость этого энергоносителя за 2021 год составляла около 138 долларов (117 евро), а в конце марта этого года она торговалась в районе 133 долларов (122 евро). Такая динамика, в первую очередь, объясняется изменением направлением поставок: в 2021 году главным поставщиком была Россия с долей в 45%, а в 2024 году - уже Австралия (36%) и США (35%).
https://1prime.ru/20240530/ugol-848680414.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83532/87/835328712_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_5ddd49d7f8d571d48db8ec01e8bc4bdb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, уголь, цены
Экономика, ЕВРОПА, уголь, цены
06:19 03.06.2024 (обновлено: 06:20 03.06.2024)
 
В таможне сообщили, как из-за эмбарго против России подорожал уголь для ЕС

Таможня: уголь для стран ЕС подорожал в полтора раза после эмбарго против России

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУголь на складе
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Стоимость угля, импортированного Евросоюзом в январе-марте этого года, выросла до 184 евро за тонну против 120 евро до санкций против России, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской таможни.
Евросоюз ввел эмбарго на поставки российского угля в рамках пятого пакета санкций, а заработало ограничение с 10 августа 2022 года.
Так, в январе-марте 2024 года среднемесячные траты стран ЕС на каменный уголь составили 1,1 миллиарда евро против 987 миллионов евро в 2021 году, то есть всего на 9% больше. Однако за этот же период объем закупок упал на 29%, до 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц против 8,24 миллиона тонн в 2021 году.
В результате средняя цена одной тонны угля за этот период подскочила в 1,5 раза - до 184 евро, тогда как еще в 2021 году она была 120 евро. В то же время на мировых рынках средняя стоимость этого энергоносителя за 2021 год составляла около 138 долларов (117 евро), а в конце марта этого года она торговалась в районе 133 долларов (122 евро).
Дым из труб угольной ТЭС - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
Правительство Украины отменило запрет на экспорт угля
30 мая, 15:55
Такая динамика, в первую очередь, объясняется изменением направлением поставок: в 2021 году главным поставщиком была Россия с долей в 45%, а в 2024 году - уже Австралия (36%) и США (35%).
 
ЭкономикаЕВРОПАугольцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала