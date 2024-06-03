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На Украине потребовали запретить повышение тарифов на электроэнергию - 03.06.2024, ПРАЙМ
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На Украине потребовали запретить повышение тарифов на электроэнергию
На Украине потребовали запретить повышение тарифов на электроэнергию - 03.06.2024, ПРАЙМ
На Украине потребовали запретить повышение тарифов на электроэнергию
Петиция с требованием запретить повышение тарифов на электроэнергию на Украине зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T17:47+0300
2024-06-03T17:47+0300
энергетика
владимир зеленский
украина
энергетический кризис
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Петиция с требованием запретить повышение тарифов на электроэнергию на Украине зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.Документ зарегистрирован в понедельник. На данный момент он набрал более 140 голосов из 25 тысяч необходимых для его рассмотрения."Обращаемся к вам с настоятельной просьбой запретить повышение цен на электроэнергию в условиях войны… Уровень зарплат в Украине, особенно в областных центрах, уже не соответствует стоимости электроэнергии. Правительство и вы лично обещали ввести мораторий на повышение тарифов до конца войны, но, к сожалению, эти обещания не были выполнены", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за кВт.ч (0,07 доллара) до 4,32 гривны за кВт.ч (0,11 доллара).
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владимир зеленский, украина, энергетический кризис
Энергетика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, энергетический кризис
17:47 03.06.2024
 
На Украине потребовали запретить повышение тарифов на электроэнергию

На Украине потребовали от Зеленского запретить повышение тарифов на электроэнергию

© Unsplash/Maksym DiachenkoВечерний Киев, Украина
Вечерний Киев, Украина
© Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Петиция с требованием запретить повышение тарифов на электроэнергию на Украине зарегистрирована на сайте офиса Владимира Зеленского.
Документ зарегистрирован в понедельник. На данный момент он набрал более 140 голосов из 25 тысяч необходимых для его рассмотрения.
"Обращаемся к вам с настоятельной просьбой запретить повышение цен на электроэнергию в условиях войны… Уровень зарплат в Украине, особенно в областных центрах, уже не соответствует стоимости электроэнергии. Правительство и вы лично обещали ввести мораторий на повышение тарифов до конца войны, но, к сожалению, эти обещания не были выполнены", - говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского.
Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве 31 мая сообщило, что кабмин Украины повысил с 1 июня тарифы на электроэнергию для населения в полтора раза – с 2,64 гривны за кВт.ч (0,07 доллара) до 4,32 гривны за кВт.ч (0,11 доллара).
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ЭнергетикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАэнергетический кризис
 
 
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