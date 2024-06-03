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В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине
В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине
Вооруженные силы России добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, заявил Sky News глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:42+0300
2024-06-03T11:42+0300
2024-06-03T11:42+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, заявил Sky News глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин."Россия добивается тактических успехов на суше", — отметил он в беседе с телеканалом.Радакин подчеркнул, что Россия не стремится к войне с НАТО и ядерной войне, но отметил наличие противостояния между Западом и Россией в сферах экономики, логистики и военного производства.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, а западные политики намеренно используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине
Глава штаба обороны Британии Радакин: РФ добивается тактических успехов на суше
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, заявил Sky News глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин.
"Россия добивается тактических успехов на суше", — отметил он в беседе с телеканалом.
Радакин подчеркнул, что Россия не стремится к войне с НАТО и ядерной войне, но отметил наличие противостояния между Западом и Россией в сферах экономики, логистики и военного производства.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, а западные политики намеренно используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.
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