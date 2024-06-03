Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240603/uspekhi-848758561.html
В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине
В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ
В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине
Вооруженные силы России добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, заявил Sky News глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T11:42+0300
2024-06-03T11:42+0300
спецоперация на украине
россия
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_14bcf41e27d297cc704e91372628f0ae.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, заявил Sky News глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин."Россия добивается тактических успехов на суше", — отметил он в беседе с телеканалом.Радакин подчеркнул, что Россия не стремится к войне с НАТО и ядерной войне, но отметил наличие противостояния между Западом и Россией в сферах экономики, логистики и военного производства.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, а западные политики намеренно используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20240602/ukraina-848743910.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0d/847360983_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d4d401161456aa26d7629d30b86940d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, великобритания
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
11:42 03.06.2024
 
В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине

Глава штаба обороны Британии Радакин: РФ добивается тактических успехов на суше

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, заявил Sky News глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин.
"Россия добивается тактических успехов на суше", — отметил он в беседе с телеканалом.
Радакин подчеркнул, что Россия не стремится к войне с НАТО и ядерной войне, но отметил наличие противостояния между Западом и Россией в сферах экономики, логистики и военного производства.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, а западные политики намеренно используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
"Уже скоро". Стало известно, что произошло с ВСУ в зоне СВО
Вчера, 17:07
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала