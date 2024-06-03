https://1prime.ru/20240603/uspekhi-848758561.html

В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине

В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине - 03.06.2024, ПРАЙМ

В Британии признали тактические успехи российской армии на Украине

Вооруженные силы России добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, заявил Sky News глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T11:42+0300

2024-06-03T11:42+0300

2024-06-03T11:42+0300

спецоперация на украине

россия

великобритания

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Вооруженные силы России добиваются тактических успехов в ходе операции против Украины, заявил Sky News глава штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин."Россия добивается тактических успехов на суше", — отметил он в беседе с телеканалом.Радакин подчеркнул, что Россия не стремится к войне с НАТО и ядерной войне, но отметил наличие противостояния между Западом и Россией в сферах экономики, логистики и военного производства.Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, а западные политики намеренно используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20240602/ukraina-848743910.html

великобритания

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россия, великобритания