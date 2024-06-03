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Эксперт оценила изменения в правилах продажи валюты экспортерами

Эксперт оценила изменения в правилах продажи валюты экспортерами - 03.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценила изменения в правилах продажи валюты экспортерами

Правила продажи валюты экспортерами, когда они смогут не продавать валюту при получении оплаты более чем на 50% в рублях, обеспечат поддержку рублю и не окажут... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T12:55+0300

2024-06-03T12:55+0300

2024-06-03T12:55+0300

рубль

продажа валютной выручки

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Правила продажи валюты экспортерами, когда они смогут не продавать валюту при получении оплаты более чем на 50% в рублях, обеспечат поддержку рублю и не окажут значительного негативного воздействия на динамику его курса, сказала РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В конце мая правительство России внесло изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортерами. Экспортеры смогут не продавать и не зачислять на свои счета в уполномоченных банках валюту, если внешнеторговые контракты больше чем на 50% оплачены рублями. Эти правила распространяются и на дочерние компании экспортеров. "Тот факт, что при новых правилах в рублях в любом случае будет оплачиваться более 50% экспортного контракта, скорее всего, обеспечит сохранение поддержки российской валюте и не окажет значительного негативного воздействия на её динамику", - считает Кожухова. До того, в апреле, правительство РФ утвердило постановление о продлении требования обязательной продажи валютной выручки рядом экспортеров до 30 апреля 2025 года. При этом подписанным постановлением с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами "В пользу рубля в ближайшие месяцы выступает также перспектива удержания высокой процентной (ключевой - ред.) ставки ЦБ РФ, потенциально благоприятное сальдо платежного и торгового баланса страны и чистые продажи валюты ЦБ", - также отметила Кожухова.

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рубль, продажа валютной выручки