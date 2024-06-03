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БРИКС становится все опаснее. Как золото уничтожит США

БРИКС становится все опаснее. Как золото уничтожит США - 03.06.2024, ПРАЙМ

БРИКС становится все опаснее. Как золото уничтожит США

Ввод в обращение новой валюты БРИКС может стать причиной для ослабления доллара и падению доминирования США в мире, сообщило издание Responsible Statecraft. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T16:13+0300

2024-06-03T16:13+0300

2024-06-03T16:16+0300

экономика

дедолларизация

брикс

юань

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ввод в обращение новой валюты БРИКС может стать причиной для ослабления доллара и падению доминирования США в мире, сообщило издание Responsible Statecraft. Отмечается, что в ходе визита президента России Владимира Путин в Пекин для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином стороны уделяли большое внимание вопросам финансовой повестки. При этом растущее желание других стран торговать активами, номинированными в юанях, продолжает способствовать замене доллара в торговых операциях на китайскую валюту. Кроме того, многие государства ускорили диверсификацию своих резервов, нарастив запасы золота и перейдя на использование местных валют для международных операций. Авторы материала полагают, что по мере того, как будет усиливаться дедолларизация, страны БРИКС продолжат прикладывать усилия по созданию новой резервной валюты, которая позволит сделать их экономическую независимость сильнее, а также конкурировать с существующей международной финансовой системой. В материале сказано, что влияние новой валюты БРИКС на доллар сейчас остается неопределенным. Эксперты обсуждают ее потенциал, способный бросить вызов доминированию доллара.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.

https://1prime.ru/20240601/dollar-848735561.html

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дедолларизация, брикс, юань