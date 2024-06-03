Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БРИКС становится все опаснее. Как золото уничтожит США - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240603/valyuta-848772956.html
БРИКС становится все опаснее. Как золото уничтожит США
БРИКС становится все опаснее. Как золото уничтожит США - 03.06.2024, ПРАЙМ
БРИКС становится все опаснее. Как золото уничтожит США
Ввод в обращение новой валюты БРИКС может стать причиной для ослабления доллара и падению доминирования США в мире, сообщило издание Responsible Statecraft. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T16:13+0300
2024-06-03T16:16+0300
экономика
дедолларизация
брикс
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/38/842323885_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_7f545455453bd28ea7181a197beaa5d1.jpg
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ввод в обращение новой валюты БРИКС может стать причиной для ослабления доллара и падению доминирования США в мире, сообщило издание Responsible Statecraft. Отмечается, что в ходе визита президента России Владимира Путин в Пекин для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином стороны уделяли большое внимание вопросам финансовой повестки. При этом растущее желание других стран торговать активами, номинированными в юанях, продолжает способствовать замене доллара в торговых операциях на китайскую валюту. Кроме того, многие государства ускорили диверсификацию своих резервов, нарастив запасы золота и перейдя на использование местных валют для международных операций. Авторы материала полагают, что по мере того, как будет усиливаться дедолларизация, страны БРИКС продолжат прикладывать усилия по созданию новой резервной валюты, которая позволит сделать их экономическую независимость сильнее, а также конкурировать с существующей международной финансовой системой. В материале сказано, что влияние новой валюты БРИКС на доллар сейчас остается неопределенным. Эксперты обсуждают ее потенциал, способный бросить вызов доминированию доллара.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
https://1prime.ru/20240601/dollar-848735561.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/38/842323885_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_6df995019a21a1f8e3ee4163766a2ddb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дедолларизация, брикс, юань
Экономика, дедолларизация, БРИКС, юань
16:13 03.06.2024 (обновлено: 16:16 03.06.2024)
 
БРИКС становится все опаснее. Как золото уничтожит США

Responsible Statecraft: новая валюта БРИКС угрожает доминированию США

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС в ЮАР
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Ввод в обращение новой валюты БРИКС может стать причиной для ослабления доллара и падению доминирования США в мире, сообщило издание Responsible Statecraft.
Отмечается, что в ходе визита президента России Владимира Путин в Пекин для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином стороны уделяли большое внимание вопросам финансовой повестки. При этом растущее желание других стран торговать активами, номинированными в юанях, продолжает способствовать замене доллара в торговых операциях на китайскую валюту. Кроме того, многие государства ускорили диверсификацию своих резервов, нарастив запасы золота и перейдя на использование местных валют для международных операций.
Авторы материала полагают, что по мере того, как будет усиливаться дедолларизация, страны БРИКС продолжат прикладывать усилия по созданию новой резервной валюты, которая позволит сделать их экономическую независимость сильнее, а также конкурировать с существующей международной финансовой системой.
В материале сказано, что влияние новой валюты БРИКС на доллар сейчас остается неопределенным. Эксперты обсуждают ее потенциал, способный бросить вызов доминированию доллара.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
Посол РФ назвал доллар финансовым оружием Запада
1 июня, 19:47
 
ЭкономикадедолларизацияБРИКСюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала