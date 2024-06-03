https://1prime.ru/20240603/vyplaty-848781402.html

Жителям Оренбургской области выделят 4,8 миллиарда рублей

Жителям Оренбургской области выделят 4,8 миллиарда рублей - 03.06.2024, ПРАЙМ

Жителям Оренбургской области выделят 4,8 миллиарда рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 4,8 миллиарда рублей на выплаты жителям Оренбургской области после паводков. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T19:24+0300

2024-06-03T19:24+0300

2024-06-03T19:24+0300

кабмин

паводок

оренбургская область

выплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847563339_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2cc4241e447e62f55efedd24976fb90.jpg

МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 4,8 миллиарда рублей на выплаты жителям Оренбургской области после паводков.Распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Выделить в 2024 году Минстрою России... на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории Оренбургской области... бюджетные ассигнования... в размере 4 823 827,47 тысячи рублей" — указывается в документе.Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.

https://1prime.ru/20240603/mishustin-848772215.html

оренбургская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

паводок, оренбургская область, выплаты