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Жителям Оренбургской области выделят 4,8 миллиарда рублей
Жителям Оренбургской области выделят 4,8 миллиарда рублей - 03.06.2024, ПРАЙМ
Жителям Оренбургской области выделят 4,8 миллиарда рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 4,8 миллиарда рублей на выплаты жителям Оренбургской области после паводков. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T19:24+0300
2024-06-03T19:24+0300
2024-06-03T19:24+0300
кабмин
паводок
оренбургская область
выплаты
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 4,8 миллиарда рублей на выплаты жителям Оренбургской области после паводков.Распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Выделить в 2024 году Минстрою России... на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории Оренбургской области... бюджетные ассигнования... в размере 4 823 827,47 тысячи рублей" — указывается в документе.Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.
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паводок, оренбургская область, выплаты
Кабмин, паводок, Оренбургская область, ВЫПЛАТЫ
Жителям Оренбургской области выделят 4,8 миллиарда рублей
Жителям Оренбургской области выделят 4,8 миллиарда рублей в связи с паводками
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить более 4,8 миллиарда рублей на выплаты жителям Оренбургской области после паводков.
Распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Выделить в 2024 году Минстрою России... на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории Оренбургской области... бюджетные ассигнования... в размере 4 823 827,47 тысячи рублей" — указывается в документе.
Весной в России наступает паводкоопасный период. В Оренбургской области режим ЧС из-за паводков ввели 4 апреля. Губернатор региона Денис Паслер 6 апреля называл паводок самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.
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