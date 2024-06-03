https://1prime.ru/20240603/zelenskiy-848752979.html

Не только Украину. Президент Филиппин обратился к Зеленскому

Не только Украину. Президент Филиппин обратился к Зеленскому - 03.06.2024, ПРАЙМ

Не только Украину. Президент Филиппин обратился к Зеленскому

Президент Филиппин Фердинанд Маркос сказал Владимиру Зеленскому, что при решении украинского конфликта следует учитывать не только интересы Украины, но и всего... | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T09:28+0300

2024-06-03T09:28+0300

2024-06-03T09:47+0300

политика

владимир зеленский

филиппины

украина

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ДЖАКАРТА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент Филиппин Фердинанд Маркос сказал Владимиру Зеленскому, что при решении украинского конфликта следует учитывать не только интересы Украины, но и всего остального мира. Филиппинское агентство GMA сообщило, что сегодня Зеленский встретился с президентом страны Маркосом в дворце Малаканан. В ходе встречи Зеленский заявил об открытии посольства Украины на Филиппинах в 2024 году и выразил Маниле благодарность за "участие в мирных шагах" предложенных Киевом. В ответ филиппинский лидер заявил, что в его стране "очень хотят продолжать помогать Украине" через многосторонние платформы, например, через ООН и ЕС, чтобы "достичь мира в условиях продолжающегося конфликта". По словам Маркоса, Филиппины продолжат делать все возможное, чтобы способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения конфликта. "Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира", — сказал он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://1prime.ru/20240602/ukraina-848742743.html

филиппины

украина

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владимир зеленский, филиппины, украина