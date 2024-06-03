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Не только Украину. Президент Филиппин обратился к Зеленскому - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Не только Украину. Президент Филиппин обратился к Зеленскому
Не только Украину. Президент Филиппин обратился к Зеленскому - 03.06.2024, ПРАЙМ
Не только Украину. Президент Филиппин обратился к Зеленскому
Президент Филиппин Фердинанд Маркос сказал Владимиру Зеленскому, что при решении украинского конфликта следует учитывать не только интересы Украины, но и всего... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:28+0300
2024-06-03T09:47+0300
политика
владимир зеленский
филиппины
украина
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ДЖАКАРТА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент Филиппин Фердинанд Маркос сказал Владимиру Зеленскому, что при решении украинского конфликта следует учитывать не только интересы Украины, но и всего остального мира. Филиппинское агентство GMA сообщило, что сегодня Зеленский встретился с президентом страны Маркосом в дворце Малаканан. В ходе встречи Зеленский заявил об открытии посольства Украины на Филиппинах в 2024 году и выразил Маниле благодарность за "участие в мирных шагах" предложенных Киевом. В ответ филиппинский лидер заявил, что в его стране "очень хотят продолжать помогать Украине" через многосторонние платформы, например, через ООН и ЕС, чтобы "достичь мира в условиях продолжающегося конфликта". По словам Маркоса, Филиппины продолжат делать все возможное, чтобы способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения конфликта. "Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира", — сказал он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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владимир зеленский, филиппины, украина
Политика, Владимир Зеленский, ФИЛИППИНЫ, УКРАИНА
09:28 03.06.2024 (обновлено: 09:47 03.06.2024)
 
Не только Украину. Президент Филиппин обратился к Зеленскому

Маркос заявил Зеленскому, что решение конфликта должно устраивать не только Киев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ДЖАКАРТА, 3 июн - ПРАЙМ. Президент Филиппин Фердинанд Маркос сказал Владимиру Зеленскому, что при решении украинского конфликта следует учитывать не только интересы Украины, но и всего остального мира.
Филиппинское агентство GMA сообщило, что сегодня Зеленский встретился с президентом страны Маркосом в дворце Малаканан. В ходе встречи Зеленский заявил об открытии посольства Украины на Филиппинах в 2024 году и выразил Маниле благодарность за "участие в мирных шагах" предложенных Киевом.
В ответ филиппинский лидер заявил, что в его стране "очень хотят продолжать помогать Украине" через многосторонние платформы, например, через ООН и ЕС, чтобы "достичь мира в условиях продолжающегося конфликта".
По словам Маркоса, Филиппины продолжат делать все возможное, чтобы способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения конфликта.
"Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира", — сказал он.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия и она не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для Москвы неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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