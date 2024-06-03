https://1prime.ru/20240603/zelenskiy-848764921.html

В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев

В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев - 03.06.2024, ПРАЙМ

В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев

Украина не смогла получить ту же поддержку со стороны азиатских стран, какую она имеет на Западе, пишет издание Washington Post. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T13:37+0300

2024-06-03T13:37+0300

2024-06-03T13:37+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Украина не смогла получить ту же поддержку со стороны азиатских стран, какую она имеет на Западе, пишет издание Washington Post.Согласно изданию, поездка Владимира Зеленского в азиатские страны - Сингапур и Филиппины - не оправдала его ожиданий. "Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем. По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось", — сказано в тексте публикации.Раджа Мохан, профессор Национального университета Сингапура, объясняет это тем, что азиатские страны не доверяют риторике Запада, зная о различии между его словами и делами.В ходе поездки Зеленский выступил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре и встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Однако, по мнению статьи, его намерение вызвать эмоциональное и экзистенциальное беспокойство, которое Украина вызывает на Западе, провалилось в связи с высоким уровнем недоверия азиатских стран к Западу.

https://1prime.ru/20240603/konferentsiya-848757948.html

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украина, владимир зеленский