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В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев - 03.06.2024, ПРАЙМ
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В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев
В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев - 03.06.2024, ПРАЙМ
В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев
Украина не смогла получить ту же поддержку со стороны азиатских стран, какую она имеет на Западе, пишет издание Washington Post. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T13:37+0300
2024-06-03T13:37+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Украина не смогла получить ту же поддержку со стороны азиатских стран, какую она имеет на Западе, пишет издание Washington Post.Согласно изданию, поездка Владимира Зеленского в азиатские страны - Сингапур и Филиппины - не оправдала его ожиданий. "Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем. По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось", — сказано в тексте публикации.Раджа Мохан, профессор Национального университета Сингапура, объясняет это тем, что азиатские страны не доверяют риторике Запада, зная о различии между его словами и делами.В ходе поездки Зеленский выступил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре и встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Однако, по мнению статьи, его намерение вызвать эмоциональное и экзистенциальное беспокойство, которое Украина вызывает на Западе, провалилось в связи с высоким уровнем недоверия азиатских стран к Западу.
https://1prime.ru/20240603/konferentsiya-848757948.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
13:37 03.06.2024
 
В США заявили о провале попыток Зеленского заставить Азию поддерживать Киев

WP: попытки Зеленского настроить азиатские страны на поддержку Киева провалились

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Украина не смогла получить ту же поддержку со стороны азиатских стран, какую она имеет на Западе, пишет издание Washington Post.
Согласно изданию, поездка Владимира Зеленского в азиатские страны - Сингапур и Филиппины - не оправдала его ожиданий.
"Трудности Зеленского в Азии не ограничиваются Китаем. По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось", — сказано в тексте публикации.
Раджа Мохан, профессор Национального университета Сингапура, объясняет это тем, что азиатские страны не доверяют риторике Запада, зная о различии между его словами и делами.
В ходе поездки Зеленский выступил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре и встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Однако, по мнению статьи, его намерение вызвать эмоциональное и экзистенциальное беспокойство, которое Украина вызывает на Западе, провалилось в связи с высоким уровнем недоверия азиатских стран к Западу.
% Вид австралийского города Сидней - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
Премьер Австралии не примет участие в конференции по Украине
11:28
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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