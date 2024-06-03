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Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года
Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года - 03.06.2024, ПРАЙМ
Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года
Министерство финансов России предлагает установить с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере десяти процентов от превышения мировой цены над уровнем $1900 | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:01+0300
2024-06-03T15:01+0300
2024-06-03T15:18+0300
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов России предлагает установить с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере десяти процентов от превышения мировой цены над уровнем $1900 за тройскую унцию. Об этом говорится в тексте поправок в Налоговый кодекс."Предлагается увеличить уровень налогообложения НДПИ при добыче золота через установление с 1 января 2025 года надбавки в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем 1 900 долларов за тройскую унцию", - сказано в документе.
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золото, минфин, ндпи
Налоги, золото, Минфин, НДПИ
Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года
Минфин хочет установить надбавку к НДПИ на золото в 10% от превышения цены над $1900
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов России предлагает установить с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере десяти процентов от превышения мировой цены над уровнем $1900 за тройскую унцию. Об этом говорится в тексте поправок в Налоговый кодекс.
"Предлагается увеличить уровень налогообложения НДПИ при добыче золота через установление с 1 января 2025 года надбавки в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем 1 900 долларов за тройскую унцию", - сказано в документе.