Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года - 03.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Налоги - ПРАЙМ, 1920Налоги
https://1prime.ru/20240603/zoloto-848768593.html
Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года
Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года - 03.06.2024, ПРАЙМ
Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года
Министерство финансов России предлагает установить с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере десяти процентов от превышения мировой цены над уровнем $1900 | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T15:01+0300
2024-06-03T15:18+0300
налоги
золото
минфин
ндпи
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов России предлагает установить с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере десяти процентов от превышения мировой цены над уровнем $1900 за тройскую унцию. Об этом говорится в тексте поправок в Налоговый кодекс."Предлагается увеличить уровень налогообложения НДПИ при добыче золота через установление с 1 января 2025 года надбавки в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем 1 900 долларов за тройскую унцию", - сказано в документе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_028ce03a8e203b0e411da87e0d432ed5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
золото, минфин, ндпи
Налоги, золото, Минфин, НДПИ
15:01 03.06.2024 (обновлено: 15:18 03.06.2024)
 
Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года

Минфин хочет установить надбавку к НДПИ на золото в 10% от превышения цены над $1900

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов России предлагает установить с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере десяти процентов от превышения мировой цены над уровнем $1900 за тройскую унцию. Об этом говорится в тексте поправок в Налоговый кодекс.
"Предлагается увеличить уровень налогообложения НДПИ при добыче золота через установление с 1 января 2025 года надбавки в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем 1 900 долларов за тройскую унцию", - сказано в документе.
 
НалогизолотоМинфинНДПИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала