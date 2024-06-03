https://1prime.ru/20240603/zoloto-848768593.html

Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года

Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года - 03.06.2024, ПРАЙМ

Минфин призвал изменить надбавку к НДПИ на золото с 2025 года

Министерство финансов России предлагает установить с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере десяти процентов от превышения мировой цены над уровнем $1900 | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T15:01+0300

2024-06-03T15:01+0300

2024-06-03T15:18+0300

налоги

золото

минфин

ндпи

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg

МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Министерство финансов России предлагает установить с 2025 года надбавку к НДПИ на золото в размере десяти процентов от превышения мировой цены над уровнем $1900 за тройскую унцию. Об этом говорится в тексте поправок в Налоговый кодекс."Предлагается увеличить уровень налогообложения НДПИ при добыче золота через установление с 1 января 2025 года надбавки в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем 1 900 долларов за тройскую унцию", - сказано в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, минфин, ндпи