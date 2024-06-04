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В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края

В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края - 04.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края

Вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края нет на повестке дня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T12:43+0300

2024-06-04T12:43+0300

2024-06-04T12:47+0300

кремль

дмитрий песков

алтай

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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края нет на повестке дня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможное объединения двух регионов. Ранее Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку с поста главы Республики Алтай, эту должность он занимал с 2019 года.Республика Алтай со столицей Горно-Алтайск образована в 1922 году, население - 211 тысяч человек. Плотность - 2,3 человека на один квадратный километр. Алтайский край со столицей Барнаул образован в 1937 году. Население - 2,5 миллиона жителей.

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кремль, дмитрий песков, алтай