https://1prime.ru/20240604/altay-848801253.html
В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края
В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края
Вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края нет на повестке дня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:43+0300
2024-06-04T12:43+0300
2024-06-04T12:47+0300
кремль
дмитрий песков
алтай
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/71/841307104_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_41068cde90ac7a597b2e077548f8556f.jpg
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края нет на повестке дня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможное объединения двух регионов. Ранее Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку с поста главы Республики Алтай, эту должность он занимал с 2019 года.Республика Алтай со столицей Горно-Алтайск образована в 1922 году, население - 211 тысяч человек. Плотность - 2,3 человека на один квадратный километр. Алтайский край со столицей Барнаул образован в 1937 году. Население - 2,5 миллиона жителей.
алтай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/71/841307104_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_790a6d9bee5b06f65f033f3f2bd287df.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кремль, дмитрий песков, алтай
Кремль, Дмитрий Песков, АЛТАЙ
В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края
Песков: никакого обсуждения вопроса объединения Алтая и Алтайского края нет
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края нет на повестке дня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможное объединения двух регионов.
Ранее Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку с поста главы Республики Алтай, эту должность он занимал с 2019 года.
Республика Алтай со столицей Горно-Алтайск образована в 1922 году, население - 211 тысяч человек. Плотность - 2,3 человека на один квадратный километр. Алтайский край со столицей Барнаул образован в 1937 году. Население - 2,5 миллиона жителей.