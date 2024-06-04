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В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края
В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края - 04.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края
Вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края нет на повестке дня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T12:43+0300
2024-06-04T12:47+0300
кремль
дмитрий песков
алтай
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края нет на повестке дня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможное объединения двух регионов. Ранее Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку с поста главы Республики Алтай, эту должность он занимал с 2019 года.Республика Алтай со столицей Горно-Алтайск образована в 1922 году, население - 211 тысяч человек. Плотность - 2,3 человека на один квадратный километр. Алтайский край со столицей Барнаул образован в 1937 году. Население - 2,5 миллиона жителей.
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кремль, дмитрий песков, алтай
Кремль, Дмитрий Песков, АЛТАЙ
12:43 04.06.2024 (обновлено: 12:47 04.06.2024)
 
В Кремле прокомментировали идею объединения Алтая и Алтайского края

Песков: никакого обсуждения вопроса объединения Алтая и Алтайского края нет

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлтай
Алтай - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Вопрос объединения Республики Алтай и Алтайского края нет на повестке дня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Каждый конкретный случай, он уникален, и здесь, в данном случае, нет никаких обсуждений", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможное объединения двух регионов.
Ранее Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку с поста главы Республики Алтай, эту должность он занимал с 2019 года.
Республика Алтай со столицей Горно-Алтайск образована в 1922 году, население - 211 тысяч человек. Плотность - 2,3 человека на один квадратный километр. Алтайский край со столицей Барнаул образован в 1937 году. Население - 2,5 миллиона жителей.
 
КремльДмитрий ПесковАЛТАЙ
 
 
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