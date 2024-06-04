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В России предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ
В России предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ - 04.06.2024, ПРАЙМ
В России предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал российские власти рассмотреть идею уменьшения числа ставок... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:13+0300
2024-06-04T10:13+0300
2024-06-04T10:19+0300
экономика
ндфл
александр шохин
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал российские власти рассмотреть идею уменьшения числа ставок прогрессивной шкалы НДФЛ, сообщил РБК.Также отмечается, что он озвучил идею ограничения верхней планки налога на уровне 18%. Шохин считает, что его предложения могли бы стать альтернативой пятиступенчатой шкале НДФЛ, предложенной ранее Минфином.По мнению главы РСПП, предложенная министерством мера является возможной предпосылкой для ухода зажиточный россиян в серую налоговую зону. После введения пятиступенчатой шкалы с трудностями также могут столкнуться высококвалифицированные рабочие и инженеры, так как вырастет фискальная нагрузка на них, добавил ШохинПри этом он выразил согласие с мнением главы Минфина Антона Силуанова, объяснившего необходимость введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ запросом россиян на справедливость. Шохин также отметил, что граждане РФ с более высокими доходами должны платить больше налогов.
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ндфл, александр шохин, прогрессивная шкала ндфл
Экономика, НДФЛ, Александр Шохин, прогрессивная шкала НДФЛ
В России предложили альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ
РБК: глава РСПП Шохин предложил альтернативу пятиступенчатой шкале НДФЛ
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал российские власти рассмотреть идею уменьшения числа ставок прогрессивной шкалы НДФЛ, сообщил РБК
.
Также отмечается, что он озвучил идею ограничения верхней планки налога на уровне 18%. Шохин считает, что его предложения могли бы стать альтернативой пятиступенчатой шкале НДФЛ, предложенной ранее Минфином.
По мнению главы РСПП, предложенная министерством мера является возможной предпосылкой для ухода зажиточный россиян в серую налоговую зону. После введения пятиступенчатой шкалы с трудностями также могут столкнуться высококвалифицированные рабочие и инженеры, так как вырастет фискальная нагрузка на них, добавил Шохин
При этом он выразил согласие с мнением главы Минфина Антона Силуанова, объяснившего необходимость введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ запросом россиян на справедливость. Шохин также отметил, что граждане РФ с более высокими доходами должны платить больше налогов.
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