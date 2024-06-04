"Сила Сибири" попала в тупик. И утянула рынки - 04.06.2024, ПРАЙМ
"Сила Сибири" попала в тупик. И утянула рынки
Индексы обновили многомесячные минимумы. Российский рынок акций остается под давлением: индекс Мосбиржи в понедельник упал на 2,36% до 3141,42 п., индекс РТС... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:01+0300
2024-06-04T09:01+0300
2024-06-04T09:50+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Индексы обновили многомесячные минимумы. Российский рынок акций остается под давлением: индекс Мосбиржи в понедельник упал на 2,36% до 3141,42 п., индекс РТС опустился на 1,26% до 1111,55 п.Тем не менее на рынке нашлись подорожавшие акции. В числе лидеров роста оказались бумаги Globaltrans. РЖД опубликовала статистику, которая свидетельствует в пользу улучшения динамики по грузоперевозкам третий месяц подряд после обвала в конце 2023 - начале 2024 гг. из-за усиления санкций и сокращения экспорта.Среди лидеров снижения оказались акции представителей металлургического сектора. Минфин предложил с 2025 года ввести надбавку к НДПИ на добычу золота в размере 10% от превышения мировой цены уровня $1900 за унцию. Помимо этого, в министерстве предлагают увеличить НДПИ на добычу угля, железной руды и алмазов.Минфин повысил оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,120 трлн рублей (или 1,1% ВВП) с 1,595 трлн рублей (0,9% ВВП), утвержденных ранее. Дефицит увеличится за счет наращивания расходов на 522 млрд руб., до 37,183 трлн руб. (19,4% ВВП). При этом оценка доходов понижена с 35,065 трлн руб. до 35,062 трлн руб. (18,3% ВВП), а прогноз поступления дополнительных нефтегазовых доходов снижен с 1,821 трлн руб. до 1,053 трлн руб.Цены на нефть Brent впервые с февраля опустились ниже $80 за баррель. Давление на цены оказывает ослабление геополитической напряженности, опасения снижения спроса со стороны Китая, а также ожидаемый рост предложения со стороны ОПЕК+ уже осенью. Добровольное сокращение добычи на 2,2 млн б/с было продлено альянсом до конца сентября 2024 года, а затем в течение года сокращения буду будут постепенно сворачиваться.Совет директоров Магнита рекомендовал направить на выплату дивидендов 42 млрд руб. или 71,5% чистой прибыли за 2023 год, что разочаровало инвесторов и привело к распродаже бумаг ритейлера. Помимо этого, негатив вокруг акций Магнита связан с тем, что они попали в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС. По нашим оценкам, в битве за первенство в условиях консолидации на рынке ритейла Магнит проигрывает X5 Group (FIVE) по темпам роста финансовых показателей, рентабельности. Магнит стоит дороже, чем X5 Group, хотя и дешевле, чем Лента. Вместе с тем мы считаем, что реакция рынка в отношении дивидендов чрезмерно негативная, нельзя исключать, что компания направит позднее нераспределенную прибыль на выплату дивидендов. Вместе с тем в отношении акций Магнита есть драйвер для роста в виде погашения выкупленных акций у нерезидентов.Переговоры Китая и России по проекту Сила Сибири - 2, по сведениям в западной прессе, зашли в тупик. КНР хочет закупать природный газ по близким к внутрироссийским ценам и не гарантирует объемы закупок. Газпром такой расклад не устраивает - компании нужен по проекту контракт, который позволит компенсировать падение экспорта в Европу (до 45 млрд куб. м в 2023 году со 175-180 млрд куб. м. в 2018-2019 годах).
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Индексы обновили многомесячные минимумы. Российский рынок акций остается под давлением: индекс Мосбиржи в понедельник упал на 2,36% до 3141,42 п., индекс РТС опустился на 1,26% до 1111,55 п.
Тем не менее на рынке нашлись подорожавшие акции. В числе лидеров роста оказались бумаги Globaltrans. РЖД опубликовала статистику, которая свидетельствует в пользу улучшения динамики по грузоперевозкам третий месяц подряд после обвала в конце 2023 - начале 2024 гг. из-за усиления санкций и сокращения экспорта.
Среди лидеров снижения оказались акции представителей металлургического сектора. Минфин предложил с 2025 года ввести надбавку к НДПИ на добычу золота в размере 10% от превышения мировой цены уровня $1900 за унцию. Помимо этого, в министерстве предлагают увеличить НДПИ на добычу угля, железной руды и алмазов.
Минфин повысил оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,120 трлн рублей (или 1,1% ВВП) с 1,595 трлн рублей (0,9% ВВП), утвержденных ранее. Дефицит увеличится за счет наращивания расходов на 522 млрд руб., до 37,183 трлн руб. (19,4% ВВП). При этом оценка доходов понижена с 35,065 трлн руб. до 35,062 трлн руб. (18,3% ВВП), а прогноз поступления дополнительных нефтегазовых доходов снижен с 1,821 трлн руб. до 1,053 трлн руб.
Цены на нефть Brent впервые с февраля опустились ниже $80 за баррель. Давление на цены оказывает ослабление геополитической напряженности, опасения снижения спроса со стороны Китая, а также ожидаемый рост предложения со стороны ОПЕК+ уже осенью. Добровольное сокращение добычи на 2,2 млн б/с было продлено альянсом до конца сентября 2024 года, а затем в течение года сокращения буду будут постепенно сворачиваться.
Совет директоров Магнита рекомендовал направить на выплату дивидендов 42 млрд руб. или 71,5% чистой прибыли за 2023 год, что разочаровало инвесторов и привело к распродаже бумаг ритейлера. Помимо этого, негатив вокруг акций Магнита связан с тем, что они попали в лист ожидания на исключение из базы расчета индекса МосБиржи и индекса РТС. По нашим оценкам, в битве за первенство в условиях консолидации на рынке ритейла Магнит проигрывает X5 Group (FIVE) по темпам роста финансовых показателей, рентабельности. Магнит стоит дороже, чем X5 Group, хотя и дешевле, чем Лента. Вместе с тем мы считаем, что реакция рынка в отношении дивидендов чрезмерно негативная, нельзя исключать, что компания направит позднее нераспределенную прибыль на выплату дивидендов. Вместе с тем в отношении акций Магнита есть драйвер для роста в виде погашения выкупленных акций у нерезидентов.
Переговоры Китая и России по проекту Сила Сибири - 2, по сведениям в западной прессе, зашли в тупик. КНР хочет закупать природный газ по близким к внутрироссийским ценам и не гарантирует объемы закупок. Газпром такой расклад не устраивает - компании нужен по проекту контракт, который позволит компенсировать падение экспорта в Европу (до 45 млрд куб. м в 2023 году со 175-180 млрд куб. м. в 2018-2019 годах).
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