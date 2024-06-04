В акциях новый минимум года, но есть надежда - 04.06.2024, ПРАЙМ
В акциях новый минимум года, но есть надежда
Индекс Мосбиржи опять обновил минимумы 2024 г. За две недели падение индекса с двухлетнего пика превысило 12%. В моменте в индексе было 3088 п. Тем не менее на... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:53+0300
2024-06-04T09:53+0300
2024-06-04T09:53+0300
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опять обновил минимумы 2024 г. За две недели падение индекса с двухлетнего пика превысило 12%. В моменте в индексе было 3088 п. Тем не менее на вечерке уже был отскок к 3166 п., а объемы рекордные за года — 149 млрд руб. Это обнадеживает, возможно, рынок нашел некий баланс и готов приступить к восстановлению после тотального обвала.Да, коррекция явно затянулась, но если оценивать долгосрочные перспективы, то бумаги с такими большими скидками можно использовать для инвестиционной покупки под перспективу. Остается только дождаться раскрытия потенциала.Сильнее рынка вчера были акции Северстали (+3,5%). Скоро там квартальный дивиденд, и на этом отскок может продлиться до 1900 руб. А слабее вновь оказались акции Магнита (-5,3%) — там дивиденд ниже ожиданий и есть риск исключения из индекса МосБиржи, но перепроданность инструмента сильная и тоже вероятен технический отскок.А рубль прервал ослабление. В первый торговый день лета инвалюты резко упали на процент, доллар нырял под 89. По-прежнему есть проблемы с оплатой импорта, а экспорт все еще высокий по ценам дорогой весенней нефти. О девальвации по-прежнему нечего думать, однако доллар наверняка еще предпримет попытку вернуться выше 90, просто чуть позже.
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опять обновил минимумы 2024 г. За две недели падение индекса с двухлетнего пика превысило 12%. В моменте в индексе было 3088 п. Тем не менее на вечерке уже был отскок к 3166 п., а объемы рекордные за года — 149 млрд руб. Это обнадеживает, возможно, рынок нашел некий баланс и готов приступить к восстановлению после тотального обвала.
Да, коррекция явно затянулась, но если оценивать долгосрочные перспективы, то бумаги с такими большими скидками можно использовать для инвестиционной покупки под перспективу. Остается только дождаться раскрытия потенциала.
Сильнее рынка вчера были акции Северстали (+3,5%). Скоро там квартальный дивиденд, и на этом отскок может продлиться до 1900 руб. А слабее вновь оказались акции Магнита (-5,3%) — там дивиденд ниже ожиданий и есть риск исключения из индекса МосБиржи, но перепроданность инструмента сильная и тоже вероятен технический отскок.
А рубль прервал ослабление. В первый торговый день лета инвалюты резко упали на процент, доллар нырял под 89. По-прежнему есть проблемы с оплатой импорта, а экспорт все еще высокий по ценам дорогой весенней нефти. О девальвации по-прежнему нечего думать, однако доллар наверняка еще предпримет попытку вернуться выше 90, просто чуть позже.
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