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В акциях новый минимум года, но есть надежда - 04.06.2024, ПРАЙМ
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В акциях новый минимум года, но есть надежда
В акциях новый минимум года, но есть надежда - 04.06.2024, ПРАЙМ
В акциях новый минимум года, но есть надежда
Индекс Мосбиржи опять обновил минимумы 2024 г. За две недели падение индекса с двухлетнего пика превысило 12%. В моменте в индексе было 3088 п. Тем не менее на... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T09:53+0300
2024-06-04T09:53+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
рынки
?1717483981
МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опять обновил минимумы 2024 г. За две недели падение индекса с двухлетнего пика превысило 12%. В моменте в индексе было 3088 п. Тем не менее на вечерке уже был отскок к 3166 п., а объемы рекордные за года — 149 млрд руб. Это обнадеживает, возможно, рынок нашел некий баланс и готов приступить к восстановлению после тотального обвала.Да, коррекция явно затянулась, но если оценивать долгосрочные перспективы, то бумаги с такими большими скидками можно использовать для инвестиционной покупки под перспективу. Остается только дождаться раскрытия потенциала.Сильнее рынка вчера были акции Северстали (+3,5%). Скоро там квартальный дивиденд, и на этом отскок может продлиться до 1900 руб. А слабее вновь оказались акции Магнита (-5,3%) — там дивиденд ниже ожиданий и есть риск исключения из индекса МосБиржи, но перепроданность инструмента сильная и тоже вероятен технический отскок.А рубль прервал ослабление. В первый торговый день лета инвалюты резко упали на процент, доллар нырял под 89. По-прежнему есть проблемы с оплатой импорта, а экспорт все еще высокий по ценам дорогой весенней нефти. О девальвации по-прежнему нечего думать, однако доллар наверняка еще предпримет попытку вернуться выше 90, просто чуть позже.
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Михаил Зельцер
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4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, рынки
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Рынки
09:53 04.06.2024
 

В акциях новый минимум года, но есть надежда

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 4 июн - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опять обновил минимумы 2024 г. За две недели падение индекса с двухлетнего пика превысило 12%. В моменте в индексе было 3088 п. Тем не менее на вечерке уже был отскок к 3166 п., а объемы рекордные за года — 149 млрд руб. Это обнадеживает, возможно, рынок нашел некий баланс и готов приступить к восстановлению после тотального обвала.
Да, коррекция явно затянулась, но если оценивать долгосрочные перспективы, то бумаги с такими большими скидками можно использовать для инвестиционной покупки под перспективу. Остается только дождаться раскрытия потенциала.
Сильнее рынка вчера были акции Северстали (+3,5%). Скоро там квартальный дивиденд, и на этом отскок может продлиться до 1900 руб. А слабее вновь оказались акции Магнита (-5,3%) — там дивиденд ниже ожиданий и есть риск исключения из индекса МосБиржи, но перепроданность инструмента сильная и тоже вероятен технический отскок.
А рубль прервал ослабление. В первый торговый день лета инвалюты резко упали на процент, доллар нырял под 89. По-прежнему есть проблемы с оплатой импорта, а экспорт все еще высокий по ценам дорогой весенней нефти. О девальвации по-прежнему нечего думать, однако доллар наверняка еще предпримет попытку вернуться выше 90, просто чуть позже.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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