https://1prime.ru/20240604/avtoturizm-848822073.html

МЭР предложило способ развития автотуризма

МЭР предложило способ развития автотуризма - 04.06.2024, ПРАЙМ

МЭР предложило способ развития автотуризма

Минэкономразвития предлагает развивать автотуризм, сделав акцент в рамках пилотного подхода на четырех федеральных трассах, ведущих к крупным городам - M4, M8,... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T21:31+0300

2024-06-04T21:31+0300

2024-06-04T21:31+0300

мэр

авто

туризм

автомобильные дороги

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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает развивать автотуризм, сделав акцент в рамках пилотного подхода на четырех федеральных трассах, ведущих к крупным городам - M4, M8, M11 и M12, заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании при участии президента РФ Владимира Путина. "Мы определили направления, по которым ездит больше всего туристов. Это примерно треть федеральных дорог, которые ведут к крупным городам и ключевым точкам притяжения. Из них для пилотирования нового подхода мы выбрали трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, то есть трассы М11, М12 и от Новороссийска до Вологды, то есть трассы М4 и М8. Они охватывают 18 крупных регионов и, по данным "Автодора", две трети всех легковых автомобилей направляются по этим дорогам к местам отдыха", - сказал Решетников. Он добавил, что сейчас ведомство совместно с регионами формирует перечень конкретных автомобильных туристических маршрутов по этим четырех дорогам. Он отметил, что учитывается также возможность заезда и к близлежащим крупным городам и интересным местам поблизости. "Информацию о маршрутах мы размещаем на национальном туристическом портале "Путешествуем.РФ". Там сегодня уже данные о 35 автомаршрутах и в июне добавляем еще 10 маршрутов", - сказал министр. Решетников также пояснил, что национальный туристический портал станет единым информационным ресурсом для путешественников, который создается по поручению президента. Он развивается совместно с правительством Москвы. "Мы будем использовать портал также для получения обратной связи от туристов. С учетом их предложений будем формировать региональные программы развития автотуризма на ближайшую трехлетку", - сообщил глава ведомства. Решетников сообщил, что к этой работе подключили "Яндекс". "Он будет нам передавать на национальный портал все отзывы путешественников по автомашинам с привязкой к конкретным объектам. То есть у нас будет обратная связь по конкретному объекту инфраструктуры, по конкретной дороге, какие нарекания у путешественников есть", - пояснил министр. Он также обратился к регионам с просьбой уделить пристальное внимание таким базовым вопросам, как наличие точной навигации на дорогах, сконцентрироваться на своевременной уборке и надлежащем содержании площадок для отдыха, видовых мест, санитарных зон и вопросам безопасности и освещения в ночное время. КОНЦЕПЦИЯ Для развития автотуризма в России разработана отдельная концепция. Как сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, она предполагает увеличение числа турпоездок на автомобилях и автобусах с 26 миллионов в 2023 году до 47 миллионов к 2030 году. Ожидается, что концепция объединит усилия разных уровней власти и бизнеса, чтобы синхронизировать строительство разнообразной автодорожной инфраструктуры. Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, все регионы России должны быть задействованы в концепции развития автомобильного туризма до 2035 года, включая самые отдаленные территории страны.

https://1prime.ru/20240601/turizm-848735975.html

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мэр, авто, туризм, автомобильные дороги