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Экспорт газа из Азербайджана превысит 24 миллиарда кубов, заявил Алиев - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Экспорт газа из Азербайджана превысит 24 миллиарда кубов, заявил Алиев
Экспорт газа из Азербайджана превысит 24 миллиарда кубов, заявил Алиев - 04.06.2024, ПРАЙМ
Экспорт газа из Азербайджана превысит 24 миллиарда кубов, заявил Алиев
Экспорт газа из Азербайджана в текущем году превысит 24 миллиарда кубометров, заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия в Бакинском... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T10:42+0300
2024-06-04T10:42+0300
энергетика
газ
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 4 июн – ПРАЙМ. Экспорт газа из Азербайджана в текущем году превысит 24 миллиарда кубометров, заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели. "Экспорт газа из Азербайджана в текущем году превысит 24 миллиардов кубометров. Азербайджанский газ сегодня получают восемь стран", - сказал Алиев. Впервые выставка "Нефть и газ Каспия" была проведена в 1994 году и с тех пор играет очень важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана. С тех пор масштабы этого мероприятия расширились, и теперь оно называется Бакинская энергетическая неделя. Глава государства также отметил: "Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики - нефть, газ, переработку, экспорт и, конечно, зеленую энергетику". Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week) проходит в азербайджанской столице 4-6 июня. Она объединяет в себе три значимых мероприятия: 29-ю международную выставку "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil&amp;Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум. Участие в мероприятии подтвердили около 300 компаний из 37 стран. Россию представляют 25 компаний.
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газ, азербайджан, ильхам алиев
Энергетика, Газ, АЗЕРБАЙДЖАН, Ильхам Алиев
10:42 04.06.2024
 
Экспорт газа из Азербайджана превысит 24 миллиарда кубов, заявил Алиев

Алиев: экспорт газа из Азербайджана в текущем году превысит 24 млрд кубометров

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Азербайджан. День второй
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Азербайджан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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БАКУ, 4 июн – ПРАЙМ. Экспорт газа из Азербайджана в текущем году превысит 24 миллиарда кубометров, заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.
"Экспорт газа из Азербайджана в текущем году превысит 24 миллиардов кубометров. Азербайджанский газ сегодня получают восемь стран", - сказал Алиев.
Впервые выставка "Нефть и газ Каспия" была проведена в 1994 году и с тех пор играет очень важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана. С тех пор масштабы этого мероприятия расширились, и теперь оно называется Бакинская энергетическая неделя.
Глава государства также отметил: "Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики - нефть, газ, переработку, экспорт и, конечно, зеленую энергетику".
Бакинская энергетическая неделя (Baku Energy Week) проходит в азербайджанской столице 4-6 июня. Она объединяет в себе три значимых мероприятия: 29-ю международную выставку "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil&Gas, 12-ю Каспийскую международную выставку "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 29-й Бакинский энергетический форум.
Участие в мероприятии подтвердили около 300 компаний из 37 стран. Россию представляют 25 компаний.
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